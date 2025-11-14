اقرأ أكثر
٨:٣٢ م · ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل طفيف بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن تغيرات المخزونات

NATGAS
السلع
-
-

بلغ التغير في مخزونات الغاز الطبيعي الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (بمليار قدم مكعب) 45 مليار دولار، مقابل توقعات بـ 34 مليار دولار و33 مليار دولار سابقًا. وكان رد فعل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية على البيانات ضعيفًا؛ بينما ارتفعت العقود الآجلة بشكل طفيف.

 

 

١٤ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٤٢ م

