ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل طفيف بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن تغيرات المخزونات

بلغ التغير في مخزونات الغاز الطبيعي الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (بمليار قدم مكعب) 45 مليار دولار، مقابل توقعات بـ 34 مليار دولار و33 مليار دولار سابقًا. وكان رد فعل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية على البيانات ضعيفًا؛ بينما ارتفعت العقود الآجلة بشكل طفيف.
انخفاض أسعار القمح وسط تقرير WASDE الذي جاء أعلى من المتوقع
3 أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (14.11.2025)
إفتتاح الأسواق الأمريكية : US100 يبدأ محاولة انتعاش 🗽أسهم ميكرون تقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق📈
انهيار سوق الجمعة 🚨