عاجل 🚨 النفط ينتعش إلى 103 دولارات وسط تصريحات إيرانية في تقرير أكسيوس

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت من حوالي 96 دولارًا للبرميل إلى ما يزيد عن 102 دولارًا بعد أن نفت إيران تقرير أكسيوس "المتفائل" الذي أشار إلى إمكانية التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في غضون ساعات.

ووفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، فإن بعض أجزاء تقرير أكسيوس لا تزال مجرد تكهنات، ويبدو نصه أقرب إلى قائمة أمنيات أمريكية منه إلى الواقع؛ إذ تناقش إيران مسألة الحرب بدلًا من الملف النووي. وتزعم طهران أن المقترح الأمريكي يتضمن شروطًا طموحة وغير واقعية، وهو ما رفضته في الأيام الأخيرة.

وتعتقد إيران أيضًا أن الولايات المتحدة لن تجني شيئًا من خسارة الحرب التي قد تضطر لمواجهتها، بينما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلاً عن مصدر لم تسمه، أن إيران لم ترد بعد على المقترح الأمريكي الأخير لأنه يتضمن "خطوطًا حمراء" غير مقبولة.

النفط (فترة 30 دقيقة)

تشهد أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا استجابةً لهذه التصريحات، التي تثير شكوكًا كبيرة حول إمكانية فتح مسار نحو السلام خلال الـ 48 ساعة القادمة. وقد صرح ترامب بالفعل بأن الولايات المتحدة ستعود إلى العمليات العسكرية والقصف إذا لم تبد إيران حسن نية في المفاوضات.