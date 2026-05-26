🚩 انخفاض سعر الذهب بنسبة 1%

انخفضت أسعار الذهب والفضة يوم الثلاثاء رغم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ويتداول الذهب قرب 4500 دولار للأونصة، بينما بقيت الفضة فوق 76 دولارًا بقليل، مع تأثير قوة الدولار الأمريكي على المعادن النفيسة بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.

تُعيد الأسواق تقييم المخاطر المتعلقة بالنفط في أعقاب الضربات الأمريكية على أهداف مختارة في إيران، في حين يبقى الغموض المحيط بمضيق هرمز قناةً جيوسياسيةً رئيسيةً تؤثر على الطاقة وتوقعات التضخم والمعادن النفيسة.

انتعش خام برنت ( OIL ) فوق 96 دولارًا للبرميل، محققًا مكاسب تقارب 3%، بينما عاد خام غرب تكساس الوسيط ( OIL.WTI ) إلى منطقة 93 دولارًا.

قد يدعم ارتفاع أسعار النفط واستمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط ارتفاع توقعات التضخم والدولار الأمريكي وأسعار الفائدة، مما قد يضغط في نهاية المطاف على الذهب. وجاء مؤشر ستاندرد آند بورز/كيس-شيلر لأسعار المنازل أقل بقليل من التوقعات، حيث ارتفع بنسبة 0.8% على أساس سنوي مقابل توقعات بنسبة 0.9%. يتجه اهتمام السوق الآن نحو بيانات ثقة المستهلك الأمريكي الصادرة عن مجلس المؤتمرات.

الذهب (الرسم البياني اليومي)

بالنظر إلى الرسم البياني للذهب، نجد أن السعر لا يزال أدنى من مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%، وأعلى بقليل من المتوسط ​​المتحرك الأسي 200 (الخط الأحمر)، وكذلك مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% قرب 4450 دولارًا للأونصة. وتُمثل هذه المنطقة أيضًا منطقة دعم رئيسية، مدعومة بأدنى مستوى محلي في مارس. أما على الجانب الصعودي، فقد تُشكل منطقة 4670 دولارًا أقرب منطقة مقاومة، حيث تتزامن مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% وأحدث دافع هبوطي (الشمعة الحمراء الكبيرة بتاريخ 15 مايو).

