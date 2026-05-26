ارتفاع أسعار الكاكاو بنسبة 8% وسط مخاطر ظاهرة النينيو 📈 هل من الممكن حدوث ضغط بيعي؟

في الوقت نفسه، بدأ تصحيح الأسعار الذي لوحظ خلال الأشهر الأخيرة في تحسين مؤشرات الطلب، بينما استجابت حساسية السوق للعرض بسرعة للمخاوف المتجددة بشأن الطقس وحاجة الصناديق إلى تقليل مراكز البيع المكشوف. ويُبرز تحرك السعر الحالي مدى هشاشة الكاكاو أمام التقلبات الحادة في ظل محدودية العرض. وطالما بقيت مخاطر الإنتاج في غرب إفريقيا مرتفعة، فمن المرجح أن يستمر التقلب، مما يدعم زخمًا صعوديًا على المدى القصير.

في الوقت نفسه، بدأ تصحيح الأسعار الذي لوحظ خلال الأشهر الأخيرة في تحسين مؤشرات الطلب، بينما استجابت حساسية السوق للعرض بسرعة للمخاوف المتجددة بشأن الطقس وحاجة الصناديق إلى تقليل مراكز البيع المكشوف. ويُبرز تحرك السعر الحالي مدى هشاشة الكاكاو أمام التقلبات الحادة في ظل محدودية العرض. وطالما بقيت مخاطر الإنتاج في غرب إفريقيا مرتفعة، فمن المرجح أن يستمر التقلب، مما يدعم زخمًا صعوديًا على المدى القصير.

في الوقت نفسه، بدأ تصحيح الأسعار الذي لوحظ خلال الأشهر الأخيرة في تحسين مؤشرات الطلب، بينما استجابت حساسية السوق للعرض بسرعة للمخاوف المتجددة بشأن الطقس وحاجة الصناديق إلى تقليل مراكز البيع المكشوف. ويُبرز تحرك السعر الحالي مدى هشاشة الكاكاو أمام التقلبات الحادة في ظل محدودية العرض. وطالما بقيت مخاطر الإنتاج في غرب إفريقيا مرتفعة، فمن المرجح أن يستمر التقلب، مما يدعم زخمًا صعوديًا على المدى القصير.

في الوقت نفسه، بدأ تصحيح الأسعار الذي لوحظ خلال الأشهر الأخيرة في تحسين مؤشرات الطلب، بينما استجابت حساسية السوق للعرض بسرعة للمخاوف المتجددة بشأن الطقس وحاجة الصناديق إلى تقليل مراكز البيع المكشوف. ويُبرز تحرك السعر الحالي مدى هشاشة الكاكاو أمام التقلبات الحادة في ظل محدودية العرض. وطالما بقيت مخاطر الإنتاج في غرب إفريقيا مرتفعة، فمن المرجح أن يستمر التقلب، مما يدعم زخمًا صعوديًا على المدى القصير.

في الوقت نفسه، بدأ تصحيح الأسعار الذي لوحظ خلال الأشهر الأخيرة في تحسين مؤشرات الطلب، بينما استجابت حساسية السوق للعرض بسرعة للمخاوف المتجددة بشأن الطقس وحاجة الصناديق إلى تقليل مراكز البيع المكشوف. ويُبرز تحرك السعر الحالي مدى هشاشة الكاكاو أمام التقلبات الحادة في ظل محدودية العرض. وطالما بقيت مخاطر الإنتاج في غرب إفريقيا مرتفعة، فمن المرجح أن يستمر التقلب، مما يدعم زخمًا صعوديًا على المدى القصير.

في الوقت نفسه، بدأ تصحيح الأسعار الذي لوحظ خلال الأشهر الأخيرة في تحسين مؤشرات الطلب، بينما استجابت حساسية السوق للعرض بسرعة للمخاوف المتجددة بشأن الطقس وحاجة الصناديق إلى تقليل مراكز البيع المكشوف. ويُبرز تحرك السعر الحالي مدى هشاشة الكاكاو أمام التقلبات الحادة في ظل محدودية العرض. وطالما بقيت مخاطر الإنتاج في غرب إفريقيا مرتفعة، فمن المرجح أن يستمر التقلب، مما يدعم زخمًا صعوديًا على المدى القصير.

لا تزال أساسيات العرض مركزة بشكل كبير في غرب إفريقيا، التي تمثل حصة كبيرة من إنتاج الكاكاو العالمي. ونتيجة لذلك، فإن أي تدهور في الأحوال الجوية في جميع أنحاء المنطقة يترجم بسرعة إلى علاوة مخاطر أعلى مضمنة في أسعار العقود الآجلة للكاكاو.

لا تزال أساسيات العرض مركزة بشكل كبير في غرب إفريقيا، التي تمثل حصة كبيرة من إنتاج الكاكاو العالمي. ونتيجة لذلك، فإن أي تدهور في الأحوال الجوية في جميع أنحاء المنطقة يترجم بسرعة إلى علاوة مخاطر أعلى مضمنة في أسعار العقود الآجلة للكاكاو.

لا تزال أساسيات العرض مركزة بشكل كبير في غرب إفريقيا، التي تمثل حصة كبيرة من إنتاج الكاكاو العالمي. ونتيجة لذلك، فإن أي تدهور في الأحوال الجوية في جميع أنحاء المنطقة يترجم بسرعة إلى علاوة مخاطر أعلى مضمنة في أسعار العقود الآجلة للكاكاو.

لا تزال أساسيات العرض مركزة بشكل كبير في غرب إفريقيا، التي تمثل حصة كبيرة من إنتاج الكاكاو العالمي. ونتيجة لذلك، فإن أي تدهور في الأحوال الجوية في جميع أنحاء المنطقة يترجم بسرعة إلى علاوة مخاطر أعلى مضمنة في أسعار العقود الآجلة للكاكاو.

لا تزال أساسيات العرض مركزة بشكل كبير في غرب إفريقيا، التي تمثل حصة كبيرة من إنتاج الكاكاو العالمي. ونتيجة لذلك، فإن أي تدهور في الأحوال الجوية في جميع أنحاء المنطقة يترجم بسرعة إلى علاوة مخاطر أعلى مضمنة في أسعار العقود الآجلة للكاكاو.

لا تزال أساسيات العرض مركزة بشكل كبير في غرب إفريقيا، التي تمثل حصة كبيرة من إنتاج الكاكاو العالمي. ونتيجة لذلك، فإن أي تدهور في الأحوال الجوية في جميع أنحاء المنطقة يترجم بسرعة إلى علاوة مخاطر أعلى مضمنة في أسعار العقود الآجلة للكاكاو.

تشهد العقود الآجلة للكاكاو (COCOA) في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) انتعاشًا حادًا مع بدء السوق في إعادة تقييم المخاطر المتعلقة بالطقس والمرتبطة بظاهرة النينيو واحتمالية تدهور غلة المحاصيل في غرب إفريقيا. وقد اتسم هذا التحرك بديناميكية عالية، حيث تعززت المكاسب بفضل تغطية مراكز البيع المكشوف من قبل الصناديق التي كانت قد اتخذت سابقًا مراكز تحسبًا لضعف الطلب وزيادة تأثيرات الإحلال الناجمة عن ارتفاع أسعار الكاكاو.

المصدر: xStation5

تحليل التزامات المتداولين الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة

صورة عامة عن التزامات المتداولين

يُظهر أحدث تقرير لالتزامات المتداولين بشأن الكاكاو هيكلاً للمراكز قد يدعم سيناريو ضغط المراكز القصيرة، على الرغم من أنه لا يُشير بعد إلى استسلام كامل للمراكز الهبوطية. بل يبدو أن هذه عملية في مراحلها المبكرة والمتوسطة، حيث بدأ السوق في فرض تغطية المراكز القصيرة، بينما لا تزال الصناديق تحتفظ بمراكز بيع كبيرة.

والأهم من ذلك، أن صافي مراكز البيع لدى صناديق الاستثمار المُدارة لا يزال منخفضاً. إذ تمتلك الصناديق حالياً 22,577 مركزاً شرائياً مقابل 35,039 مركزاً بيعياً، مما يجعل صافي مراكز البيع لدى هذه الفئة حوالي 12,500 عقد. وهذا يُشير إلى أنه على الرغم من الانتعاش الأخير في أسعار الكاكاو، فإن جزءاً كبيراً من رأس المال المُضارب لا يزال مُستعداً لمزيد من الانخفاض.

لا تُزيد المؤسسات التجارية من تحوطاتها بشكل كبير

لا تزال المؤسسات التجارية، بما في ذلك المنتجين والتجار والمُصنّعين والمُستخدمين، تُحافظ على صافي مراكز بيع، حيث تمتلك 48,077 مركزاً شرائياً مقابل 75,520 مركزاً بيعياً، أو ما يُقارب 27,400 عقداً صافياً. هذا ليس بالأمر غير المألوف في سوق الكاكاو، حيث يلجأ المشاركون في السوق المادية عادةً إلى التحوط ضد الإنتاج المستقبلي من خلال بيع العقود الآجلة.

لكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الشركات التجارية لا تُضيف مراكز تحوط بيعية بشكل مكثف خلال الارتفاع الحالي. بل على العكس، انخفض إجمالي مراكزها البيعية بنحو 2000 عقد أسبوعيًا. يشير هذا إلى أن السوق المادية لا ترى في الأسعار الحالية فرصة واضحة لزيادة نشاط التحوط الآجل بشكل ملحوظ.

الأموال المُدارة كوقود لضغط السوق

يأتي أقوى احتمال لضغط السوق من المراكز المضاربية. لا تزال الأموال المُدارة تُحافظ على صافي مراكز بيعية واضح بينما بدأت أسعار الكاكاو في الارتفاع بقوة. هذا يُهيئ وضعًا كلاسيكيًا حيث يُمكن لأي دافع صعودي إضافي أن يُجبر على تغطية المزيد من المراكز البيعية.

من الجدير بالذكر أيضًا أن الصناديق قلّصت مراكزها الطويلة بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، بينما قلّصت مراكزها البيعية جزئيًا فقط. هذا يعني أن المراكز لا تزال تميل نحو الدفاع مقارنةً بحركة الأسعار الحالية. إذا استمر السوق في الارتفاع، فقد تُضطر هذه المجموعة إلى إعادة شراء العقود البيعية بشكل أسرع.

يؤكد حجم التداول المفتوح طبيعة التحرك.

انخفض حجم التداول المفتوح بمقدار 791 عقدًا بينما ارتفعت أسعار الكاكاو. يشير هذا التزامن عادةً إلى أن الارتفاع لا ينجم بشكل أساسي عن مراكز شراء جديدة، بل عن إغلاق مراكز بيع قائمة.

هذا التمييز مهم. فارتفاع الأسعار بالتزامن مع ارتفاع حجم التداول المفتوح يشير إلى دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق وتشكيل اتجاه صعودي هيكلي جديد. مع ذلك، في هذه الحالة، تبدو الصورة أقرب إلى ارتفاع ناتج عن تغطية مراكز البيع.

هل هذا ضغط على مراكز البيع؟

نعم، ولكن ليس في أشد مراحله بعد. يتسم هيكل السوق العام بخصائص مشابهة للضغط: لا تزال الصناديق في مراكز بيع صافية، والأسعار في انتعاش، وحجم التداول المفتوح في انخفاض، ويتأثر السوق بعامل مناخي قوي مرتبط بمخاطر ظاهرة النينيو ومخاوف الإنتاج في غرب إفريقيا.

في الوقت نفسه، لا يبدو حجم انكشاف صناديق الاستثمار على مراكز البيع مرتفعًا تاريخيًا. ولا توجد مؤشرات واضحة على تصفية مراكز البيع بدافع الذعر حتى الآن. بدلاً من ذلك، يبدو أن السوق حالياً يمتلك زخماً كافياً لمزيد من الضغط على الأسعار في حال ظهور عامل سلبي آخر في جانب العرض.

خلاصة التداول: يدعم الوضع الحالي لمؤشر التزامات المتداولين (CoT) فرضية أن الانتعاش الأخير في أسعار الكاكاو يتضمن عنصراً هاماً لتغطية المراكز المكشوفة. لا يقوم المستثمرون التجاريون بموازنة الارتفاع بشكل مكثف من خلال عمليات تحوط إضافية، بينما لا تزال صناديق الاستثمار المُدارة تحتفظ بمركز بيع صافٍ كبير بما يكفي لمزيد من الارتفاع، مما قد يدفع إلى عمليات إعادة شراء إضافية. إذا استمرت أسعار الكاكاو في الارتفاع مع استمرار انخفاض حجم التداول المفتوح، وقامت صناديق الاستثمار المُدارة بتقليص انكشافها على المراكز المكشوفة بسرعة في تقارير مؤشر التزامات المتداولين القادمة، فقد يؤكد ذلك أن السوق ينتقل إلى مرحلة أكثر نضجاً من ضغط المراكز المكشوفة.

المصدر: CFTC

Eryk Szmyd XTB Financial Markets Analyst