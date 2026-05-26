إفتتاح الأسواق الأمريكية: وول ستريت تواصل ارتفاعها رغم التوترات الأمريكية الإيرانية 📈 ارتفاع أسهم شركة مايكرون تكنولوجي بنسبة 10%

تترقب الأسواق بيانات ثقة المستهلك الأمريكي الصادرة عن مجلس المؤتمرات، والمقرر نشرها الساعة 3 مساءً بتوقيت غرينتش. وتُسجل أقوى المكاسب حاليًا بين شركات تصنيع أشباه الموصلات، وخاصة شركة مايكرون.

يُقلل المستثمرون من توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب، إذ تُشير الأسواق حاليًا إلى احتمال بنسبة 8.5% لرفع سعر الفائدة في يوليو، بعد أن كان 0.9% فقط قبل شهر.

و انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع إعادة فتح الأسواق بعد عطلة يوم الذكرى، حيث تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4.5%.

أكدت الولايات المتحدة شنّ "ضربات دفاعية" في جنوب إيران، استهدفت مواقع إطلاق صواريخ وسفنًا يُزعم أنها كانت تحاول زرع ألغام.

قال دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران "تسير على نحو جيد"، على الرغم من تحذيره من أن الولايات المتحدة قد تُصعّد العمل العسكري في حال فشل المحادثات.

تراجعت العقود الآجلة في وول ستريت بشكل طفيف يوم الثلاثاء، حيث يُقيّم المستثمرون بحذر حالة عدم اليقين المحيطة باتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، في أعقاب الضربات الأمريكية الأخيرة على أهداف إيرانية مختارة. في الوقت نفسه، لا تزال الأسواق شديدة الحساسية للتقلبات المستمرة في سوق النفط، مع ارتفاع أسعار النفط الخام بنحو 3 دولارات، وعودة سعر خام برنت إلى ما فوق 96 دولارًا للبرميل. كما يراقب المستثمرون انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والمكاسب القوية التي حققها قطاع أشباه الموصلات، بقيادة شركة مايكرون تكنولوجي. في غضون ذلك، افتتحت المؤشرات النقدية على ارتفاع، حيث ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، على الرغم من تراجع العقود الآجلة بشكل طفيف.

أخبار الشركات

يشهد قطاع أشباه الموصلات عموماً ارتفاعاً، حيث حققت كل من كوالكوم وأدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) مكاسب تجاوزت 3%، بينما أصبحت شركة مايكرون تكنولوجي محط أنظار السوق. في المقابل، يُظهر قطاع النفط أداءً ضعيفاً مقارنةً بأسعار النفط الخام، إذ انخفضت أسهم بي بي بنحو 4% بعد الإقالة المفاجئة لرئيس مجلس الإدارة ألبرت مانيفولد وسط مخاوف تتعلق بالرقابة على الحوكمة ومعايير الإدارة.

ارتفعت أسهم شركة لير كورب بنسبة 2% بعد أن رفعت تي دي كوين توصيتها للسهم من "محايد" إلى "شراء". ويُبدي البنك ثقةً بأن مورد قطع غيار السيارات يتمتع بوضع جيد لإنتاج المركبات في أمريكا الشمالية، والذي يتوقع المحللون أن يكون أقوى مما كان متوقعاً سابقاً.

يو بي إس ترفع توصيتها لشركة مايكرون تكنولوجي - ارتفاع حاد في الأسهم

تشهد أسهم مايكرون تكنولوجي ارتفاعاً ملحوظاً في تداولات ما قبل افتتاح السوق بعد أن رفعت يو بي إس سعرها المستهدف للشركة بأكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 1625 دولاراً أمريكياً من 535 دولاراً أمريكياً. لا يقتصر هذا على مجرد تحسين دوري مرتبط بتحسن أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة NAND، بل هو أطروحة أوسع مفادها أن سوق الذاكرة يدخل مرحلة أكثر ملاءمة هيكليًا بفضل اتفاقيات التوريد طويلة الأجل مع كبار العملاء.

ووفقًا لـ UBS، يتم تأمين حصة متزايدة من أحجام ذاكرة DDR، وخاصة ذاكرة DDR5 المخصصة للخوادم، بموجب اتفاقيات تمتد من 3 إلى 5 سنوات تتضمن أحجامًا مضمونة وأطر تسعير ثابتة جزئيًا. بالنسبة لشركة Micron، قد يُترجم هذا إلى انخفاض تقلبات الأرباح، وتحسين وضوح الطلب، وهامش ربح أكثر استقرارًا في قطاع لطالما كان من أكثر قطاعات صناعة أشباه الموصلات تقلبًا.

الأهم من ذلك، تشير التقديرات إلى أن الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية قد ضمنت بالفعل ما يقرب من 60 إلى 70% من أحجام ذاكرة DDR5 المخصصة للخوادم على مستوى الصناعة بموجب هذه الاتفاقيات المحسّنة. وهذا يعزز مكانة Micron في قطاع الذاكرة ذي القيمة الأعلى، حيث يتزايد الطلب بسبب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ومتطلبات النطاق الترددي المتزايدة.

رفعت UBS توقعاتها لأرباح سهم Micron إلى 155 دولارًا أمريكيًا في عام 2027، و167 دولارًا أمريكيًا في عام 2028، و117 دولارًا أمريكيًا في عام 2029. ويتوقع المحللون أن تبقى أرباح السهم الواحد أعلى من 100 دولار أمريكي حتى في حال حدوث انخفاض طفيف في سوق الذاكرة عام 2029.

ويشير السعر المستهدف الجديد لـ UBS إلى إمكانية ارتفاع تتجاوز 100%، ويستند إلى مضاعف ربحية متوقع يبلغ حوالي 15 ضعفًا. ويرى البنك أنه مع استقرار الأرباح المتزايد، والدور الاستراتيجي المتنامي للذاكرة في منظومة الذكاء الاصطناعي، لم يعد من المتوقع أن يتم تداول أسهم Micron بخصم كبير في التقييم مقارنةً بشركات رائدة في مجال أشباه الموصلات مثل Nvidia .

قد عززت Mizuho هذه النظرة الإيجابية، حيث أكدت على توصيتها بشراء أسهم Micron ، ولا تزال تعتبرها من أفضل خياراتها في قطاع أشباه الموصلات. ووفقًا للبنك، لا تزال ذاكرة DRAM وذاكرة NAND من التقنيات الأساسية لبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، ومن المرجح أن يتجاوز الطلب العرض حتى عامي 2026-2027 على الأقل.

