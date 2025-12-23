التقويم الاقتصادي: الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هو أهم إصدار لليوم 🔎

على الرغم من استمرار موسم الأعياد وانخفاض تقلبات السوق، إلا أن جدول البيانات الاقتصادية اليوم حافل نسبياً. أهم البيانات الاقتصادية اليوم هو التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث. وقد تأخر صدور هذه البيانات بسبب إغلاق الحكومة في أكتوبر ونوفمبر.

كما سنتلقى اليوم بيانات الإنتاج الصناعي وتقرير طلبات السلع المعمرة.

جدول البيانات التفصيلي لليوم:

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - بيانات الناتج المحلي الإجمالي:

الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث): التوقعات 3.3% مقارنة بالربع السابق؛ 3.8% مقارنة بالربع السابق؛

مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث): التوقعات 2.7% مقارنة بالربع السابق؛ 2.1% مقارنة بالربع السابق؛

الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي (الربع الثالث): 2.5% مقارنة بالربع السابق؛

أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (الربع الثالث): التوقعات 2.9% مقارنة بالربع السابق؛ 2.1% مقارنة بالربع السابق؛

أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (الربع الثالث): التوقعات 2.90% مقارنة بالربع السابق؛ 2.60% مقارنة بالربع السابق؛

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - السلع المعمرة:

طلبات السلع المعمرة: التوقعات -1.5% شهريًا؛ القيمة السابقة 0.5% شهريًا؛

طلبات السلع المعمرة الأساسية: التوقعات 0.3% شهريًا؛ القيمة السابقة 0.6% شهريًا؛

طلبات السلع غير الدفاعية (باستثناء النقل الجوي): القيمة السابقة 0.9% شهريًا؛

السلع المعمرة (باستثناء النقل): التوقعات 0.3% شهريًا؛ القيمة السابقة 0.6% شهريًا؛

السلع المعمرة (باستثناء الدفاع): القيمة السابقة 0.1% شهريًا؛

2:15 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر:

الإنتاج الصناعي: التوقعات 0.1% شهريًا؛ القيمة السابقة 0.1% شهريًا؛

الإنتاج الصناعي: القيمة السابقة 1.62% سنويًا؛

3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر ريتشموند للتصنيع لشهر ديسمبر:

التوقعات -8؛ السابق -15؛

الساعة 3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر ثقة المستهلك لشهر ديسمبر: