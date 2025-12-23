حصاد الأسواق (23.12.2025)

يواصل الذهب والفضة صعودهما القوي، حيث يقترب الذهب من مستوى هام جديد عند 4500 دولار أمريكي، بينما تقترب الفضة من 70 دولارًا أمريكيًا. ويدعم هذا الصعود ضعف الدولار الأمريكي وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

يُعدّ الين الياباني الأقوى بين عملات مجموعة العشر، إذ ارتفع بنسبة تتراوح بين 0.4% و0.6% مقابل العملات الأخرى. وقد عزز الين مكاسبه بعد تحذيرات متجددة من صانعي السياسة اليابانيين - كبير مسؤولي السياسة النقدية أتسوكي ميمورا ووزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما - بشأن المضاربات.

تشهد الأسهم اليابانية ارتفاعًا، مدعومة بانخفاض عوائد السندات. وارتفع مؤشر نيكاي ( JP225 ) بنسبة 0.30% ليصل إلى 50500 نقطة.

سعت رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي إلى طمأنة المستثمرين، مؤكدةً أن الدين الياباني لا يزال مرتفعًا، ورافضةً إصدار ديون غير مسؤول أو تخفيضات ضريبية.

زاد وزير الخزانة سكوت بيسنت من حالة عدم اليقين بتشكيكه في دقة هدف التضخم، وتلميحه إلى تزايد الدعم بين المرشحين المحتملين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي للتخلي عن مخطط النقاط.

صرح ترامب بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرًا إلى النشاط البحري الروسي والصيني بالقرب من الإقليم.

وتفيد التقارير بأن شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك، تخطط لإنفاق 160 مليار يوان صيني (23 مليار دولار أمريكي) على النفقات الرأسمالية في عام 2026، بزيادة عن 150 مليار يوان صيني في عام 2025، مع تخصيص حوالي 50% منها لأشباه الموصلات المتقدمة، ونحو 85 مليار يوان صيني لمعالجات الذكاء الاصطناعي تحديدًا.

وأعلنت شركة ستارلينك أن قاعدة عملائها تجاوزت 9 ملايين عميل، بعد أن كانت 8 ملايين عميل قبل شهر واحد فقط. ويتزايد دور ستارلينك كمصدر رئيسي للإيرادات لشركة سبيس إكس، ومصدر تمويل للمشاريع طويلة الأجل.