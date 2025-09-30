اقرأ أكثر

عاجل: النفط يتراجع لأدنى مستوياته اليومية مع احتمال دراسة أوبك+ زيادات ضخمة في الإنتاج

٤:٢١ م ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب 2% عقب تقارير تفيد بأن أوبك+ تخطط لزيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا لكل شهر من الأشهر الثلاثة المقبلة. وبينما كانت الأسعار تعاني من ضغوط بالفعل، فقد تقلصت الخسائر السابقة بشكل كبير خلال اليوم؛ إلا أن التقارير الأخيرة دفعت السعر إلى 62 دولارًا للبرميل. ومن شأن هذه الزيادة المخطط لها، عند اقترانها بزيادة أكتوبر، أن تُلغي بالكامل تخفيضات الإنتاج التي فرضتها أوبك في فترة جائحة كوفيد-19 بحلول أوائل عام 2026. والأهم من ذلك، يجب على السوق التمييز بين رفع حد الإنتاج الرسمي والزيادة الفعلية في الإنتاج. ومع ذلك، لا يزال هناك إجماع على أن السوق سيواجه فائضًا كبيرًا في المعروض، شريطة ألا تحدث اضطرابات كبيرة في الإنتاج والصادرات الروسية.

 

 

