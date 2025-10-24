عاجل: مؤشر مديري المشتريات الأمريكي يفوق التوقعات! 📈🔥

- مؤشر مديري المشتريات كان أفضل من توقعات السوق
الساعة ١٥:٤٥ - مؤشر مديري المشتريات العالمي من ستاندرد آند بورز للولايات المتحدة (أكتوبر):
- المؤشر المركب: ٥٤.٨ (السابق: ٥٣.٩)
- التصنيع: ٥٢.٢ (المتوقع: ٥١.٩ السابق: ٥٢)
- الخدمات: ٥٥.٢ (المتوقع: ٥٣.٥ السابق: ٥٤.٢)
