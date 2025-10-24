اقرأ أكثر
٥:٤٦ م · ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: مؤشر مديري المشتريات الأمريكي يفوق التوقعات! 📈🔥

أهم النقاط
US100
المؤشرات
-
-
أهم النقاط
  • مؤشر مديري المشتريات كان أفضل من توقعات السوق

الساعة ١٥:٤٥ - مؤشر مديري المشتريات العالمي من ستاندرد آند بورز للولايات المتحدة (أكتوبر):

 

  • المؤشر المركب: ٥٤.٨ (السابق: ٥٣.٩)
  • التصنيع: ٥٢.٢ (المتوقع: ٥١.٩ السابق: ٥٢)
  • الخدمات: ٥٥.٢ (المتوقع: ٥٣.٥ السابق: ٥٤.٢)
 

 

