٨:٣٣ م · ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: الصين تصدر قواعد تنفيذية بشأن رسوم الموانئ على السفن الأمريكية

  • أعلنت الصين عن قواعد جديدة بشأن رسوم الموانئ

أعلنت الصين عن قواعد جديدة بشأن رسوم الموانئ تستهدف تحديدًا السفن المملوكة أو المُشغّلة أو المُصنّعة أو التي ترفع علم الولايات المتحدة والتي ترسو في الموانئ الصينية. ستبدأ هذه الرسوم من حوالي 56 دولارًا أمريكيًا للطن الصافي اعتبارًا من 14 أكتوبر 2025، وهي تُحاكي الرسوم الأمريكية المفروضة على السفن الصينية التي تدخل الموانئ الأمريكية. ومع ذلك، أعفت الصين السفن الصينية الصنع المملوكة لشركات أمريكية من هذه الرسوم، مما يعكس نهجًا دقيقًا في ظل تصاعد النزاعات التجارية. تُعدّ هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا للرد بالمثل في ظل التنافس الاقتصادي المستمر بين القوتين.

١٥ أكتوبر ٢٠٢٥, ١:٤٧ م

