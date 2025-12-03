ملخص يومي: نشوة في أسهم الشركات الصغيرة؛ النحاس يحقق ارتفاعات جديدة 🚀

أظهر تقرير ADP للقطاع الخاص انخفاضًا قدره 32 ألف وظيفة في نوفمبر، ويعزى ذلك أساسًا إلى تخفيضات في الشركات الصغيرة. وزادت الشركات المتوسطة والكبيرة من التوظيف، مما يُبرز الطبيعة غير المتوازنة لسوق العمل. ولا تزال البيئة الاقتصادية الكلية غير مستقرة، كما أن قوة المستهلك آخذة في الضعف .