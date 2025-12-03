ملخص يومي: نشوة في أسهم الشركات الصغيرة؛ النحاس يحقق ارتفاعات جديدة 🚀

- بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة التداول بحذر، لكنها اختتمت اليوم بارتفاع طفيف. وتتصدر شركات مؤشر US200 (مؤشر Russell 2000 +1.50%)، أي الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، جلسة التداول اليوم.
- تعزى هذه المكاسب بشكل رئيسي إلى بيانات متفائلة لمؤشري مديري المشتريات وISM، وضعف بيانات ADP، مما يعزز الآمال في خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.
- أداء شركات مؤشر US500 الرئيسي أسوأ قليلاً، لكن المؤشر لا يزال مرتفعًا بأكثر من 0.28%. أما الشركات الأضعف أداءً فهي شركات التكنولوجيا. ارتفع مؤشر US100 بنسبة ضئيلة بلغت 0.07%، حيث جاء التراجع الرئيسي من أسهم Nvidia وMicrosoft وEli Lilly وNetflix.
- يواصل النحاس ارتفاعه، مسجلاً أعلى مستوى قياسي جديد له فوق 11,400 دولار للطن. ويخشى السوق من نقص وشيك في النحاس. وتعمل مصافي التكرير الصينية على خفض إنتاجها، وقد أدت سلسلة من حوادث التعدين خلال الأشهر الأخيرة إلى انخفاض كبير في إمدادات المواد الخام.
- أظهر تقرير ADP للقطاع الخاص انخفاضًا قدره 32 ألف وظيفة في نوفمبر، ويعزى ذلك أساسًا إلى تخفيضات في الشركات الصغيرة. وزادت الشركات المتوسطة والكبيرة من التوظيف، مما يُبرز الطبيعة غير المتوازنة لسوق العمل. ولا تزال البيئة الاقتصادية الكلية غير مستقرة، كما أن قوة المستهلك آخذة في الضعف.
- يشير تقرير ISM لقطاع الخدمات لشهر نوفمبر إلى وتيرة نمو معتدلة، وإن كانت مستقرة، في نشاط قطاع الخدمات الأمريكي. وارتفع مؤشر ISM الرئيسي لقطاع الخدمات إلى 52.6.
- وسجل مؤشر الأسعار انخفاضًا ملحوظًا من 70.0 إلى 65.4. ويشير هذا إلى انحسار الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات، على الرغم من أن قيمة المؤشر لا تزال مرتفعة.
- تحسن الإنتاج الصناعي الشهري في الولايات المتحدة بشكل طفيف من -0.1% إلى +0.1%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0%. وظل معدل استغلال الطاقة الإنتاجية دون تغيير يُذكر، وهو ما كان أقل من توقعات السوق.
- نفت مايكروسوفت تقارير من The Information تزعم أن الشركة خفضت أهداف نمو المبيعات وحصص منتجات الذكاء الاصطناعي المختارة بعد فشل بعض فرق المبيعات في تحقيق الأهداف الداخلية. بعد نشر التقرير، انخفضت أسهم مايكروسوفت في البداية بنحو 3% لتصل إلى حوالي 475 دولارًا أمريكيًا. ثم تعافت جزئيًا لتصل إلى حوالي 1.65% عند 481 دولارًا أمريكيًا.
- تواصل العملات الرقمية انتعاشها. تجاوز سعر البيتكوين 93,000 دولار أمريكي، مرتفعًا بنسبة 2.00%. كما سجلت الإيثريوم مكاسب أقوى، مرتفعة بنسبة 4.50% لتصل إلى 3,133 دولارًا أمريكيًا. وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية البديلة الأخرى بنسبة 1.91% لتصل إلى 892 مليار دولار أمريكي.
