السعودية تُقرّ ميزانية 2026 مستهدفة نموا بـ4.6%

أقرت السعودية ميزانيتها العامة لعام 2026، متوقعة عجزا ماليا أقل، مع تحويل الإنفاق إلى قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسعي لزيادة الإيرادات غير النفطية كما تتوقع المملكة عجزا بمقدار 165.4 مليار ريال بميزانيتها للعام القادم ، وهو ما يقل عن 245 مليار ريال التي تقدرها عجزا بميزانية عام 2025، مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج الذي أثر على الإيرادات.

في هذا الإطار قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي عقب إقرار الميزانية "ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزا اقتصاديا واستثماريا عالميا".

من جانبه صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن مستوى إنفاق المملكة في الدورات الثلاث الأخيرة للميزانية كان ثابتا لكن الأمر الآن يتعلق بالقطاعات التي تنفق المملكة عليها وليس حجم الإنفاق، مشيرا إلى التركيز على الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والنقل.

منوها أن حكومة المملكة العربية السعودية تحركت خلال السنوات الثماني الماضية بجهد للعمل بعكس الدورة الاقتصادية في إشارة إلى أنه منذ عام 2016 وحتى نهاية 2024 فإن القطاع النفطي نما بالسالب خلال هذه الفترة بمتوسط 0.5%، وإذا مضينا بما كنا عليه في السابق لم نستطع الوصول إلى ما حققناه حالياً من نمو في المتوسط 5% في الأنشطة غير النفطية خلال هذه الفترة؛ لأن الإنفاق يتزايد بآلية مدروسة جداً وتوجيهه لأنشطة اقتصادية وخدمات أساسية تمس المواطنين لها أثر واضح في الاستثمار والاستهلاك، وهذا النهج مستمر خلال السنوات المقبلة.

كما أفاد وزير المالية أنه بين عام 2016 عند بدء الرؤية حتى منتصف 2025، تضاعف عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 294% من 500 ألف منشأة إلى 1.65 مليون منشأة يملكها مواطنون، مما زاد عدد العاملين والدخل وبالتالي الاستهلاك.

على الصعيد ذاته أكد الجدعان أن كفاءة الإنفاق لا تعني بالضرورة تخفيضه ولكن زيادة العائد على كل ريال ينفق من الميزانية، وقد تعني خفض الإنفاق في بعض الجوانب وزيادته في أوجه أخرى لتقديم خدمات للمواطنين، موضحاً أن كفاءة الإنفاق أصبحت ثقافة حكومية وهي رحلة بدأت وقطعت الحكومة فيها شوطاً كبيراً وستستمر.