عاجل: التضخم في فرنسا أقل من التوقعات

١١:٠٥ ص ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

البيانات الرئيسية: تضخم أسعار المستهلك:

  • التضخم الأولي لمؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): -1% (توقعات -0.9%؛ سابقًا 0.4%)
  • التضخم الأولي لمؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): -1.1% (توقعات -0.9%؛ سابقًا 0.5%)
  • التضخم الأولي لمؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): 1.2% (توقعات 1.3%؛ سابقًا 0.9%)
  • التضخم الأولي لمؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): 1.1% (توقعات 1.3%؛ سابقًا 0.8%)

التضخم حسب مُنتج البيانات الرئيسية (مؤشر أسعار المنتجين):

  • التضخم حسب مؤشر أسعار المنتجين (شهريًا): -0.2% (0.5%)
  • التضخم حسب مؤشر أسعار المنتجين (سنويًا): 0.1% (0.5%)

 

 
المصدر: xStation5
 
