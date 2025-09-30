عاجل: التضخم في فرنسا أقل من التوقعات

البيانات الرئيسية: تضخم أسعار المستهلك:
- التضخم الأولي لمؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): -1% (توقعات -0.9%؛ سابقًا 0.4%)
- التضخم الأولي لمؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): -1.1% (توقعات -0.9%؛ سابقًا 0.5%)
- التضخم الأولي لمؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): 1.2% (توقعات 1.3%؛ سابقًا 0.9%)
- التضخم الأولي لمؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): 1.1% (توقعات 1.3%؛ سابقًا 0.8%)
التضخم حسب مُنتج البيانات الرئيسية (مؤشر أسعار المنتجين):
- التضخم حسب مؤشر أسعار المنتجين (شهريًا): -0.2% (0.5%)
- التضخم حسب مؤشر أسعار المنتجين (سنويًا): 0.1% (0.5%)
المصدر: xStation5