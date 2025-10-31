عاجل: التضخم في فرنسا يُظهر نتائج متباينة. لم يُظهر EUR/USDأي رد فعل يُذكر.

- تضخم أسعار المستهلكين متوافق مع التوقعات.
- ارتفع تضخم مؤشر أسعار المنتجين مقارنة بالشهر السابق.
- تضخم أسعار المستهلكين متوافق مع التوقعات.
- ارتفع تضخم مؤشر أسعار المنتجين مقارنة بالشهر السابق.
بيانات الاقتصاد الكلي:
08:45 فرنسا - تضخم أسعار المستهلك الأولي لشهر أكتوبر
- مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): الفعلي 0.1% (المتوقع 0.1%؛ السابق: -1%)
- مؤشر أسعار المستهلك المنسق (شهريًا): الفعلي 0.1% (المتوقع 0.1%؛ السابق: -1.1%)
- مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): الفعلي 1.0% (المتوقع 1.0%؛ السابق: 1.2%)
- مؤشر أسعار المستهلك المنسق (سنويًا): الفعلي 0.9% (المتوقع 1.0%؛ السابق: 1.1%)
08:45 فرنسا - مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر سبتمبر
- شهريًا: الفعلي 0.3% (السابق: -0.2%)
- سنويًا: الفعلي 0.5% (السابق: 0.1%)
تُظهر القراءة الأولية للتضخم في فرنسا لشهر أكتوبر استقرارًا في الأسعار. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% على أساس شهري، ووصل إلى 1.0% على أساس سنوي. وانخفض المؤشر السنوي لأسعار المستهلك (HICP) إلى 0.9%. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في سبتمبر إلى 0.3% على أساس شهري، و0.5% على أساس سنوي، متعافيًا بعد انخفاضات سابقة. وتشير البيانات إلى اعتدال الضغوط التضخمية وعدم وجود مفاجآت كبيرة للسوق.
كان رد فعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي ضعيفًا.
المصدر: xStation5
أخبار العملات المشفرة: استمرار موجة بيع البيتكوين 📉انخفاض الإيثريوم إلى ما دون منطقة دعم مهمة
التقويم الاقتصادي: خطابات محافظي البنوك المركزية؛ النتائج الفصلية لشركات فيراري، وأيه إم دي، وفايزر (04.11.2025)
حصاد الأسواق (04.11.2025)
ملخص يومي: العملات المشفرة تحت الضغط؛ مؤشر US100 يقود وول ستريت