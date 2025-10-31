اقرأ أكثر
١٢:٠٦ م · ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: التضخم في فرنسا يُظهر نتائج متباينة. لم يُظهر EUR/USDأي رد فعل يُذكر.

أهم النقاط
EUR/USD
فوركس
-
-
أهم النقاط
  • تضخم أسعار المستهلكين متوافق مع التوقعات.
  • ارتفع تضخم مؤشر أسعار المنتجين مقارنة بالشهر السابق.

بيانات الاقتصاد الكلي:

 

08:45 فرنسا - تضخم أسعار المستهلك الأولي لشهر أكتوبر

 

  • مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): الفعلي 0.1% (المتوقع 0.1%؛ السابق: -1%)
  • مؤشر أسعار المستهلك المنسق (شهريًا): الفعلي 0.1% (المتوقع 0.1%؛ السابق: -1.1%)
  • مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): الفعلي 1.0% (المتوقع 1.0%؛ السابق: 1.2%)
  • مؤشر أسعار المستهلك المنسق (سنويًا): الفعلي 0.9% (المتوقع 1.0%؛ السابق: 1.1%)

 

08:45 فرنسا - مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر سبتمبر

 

  • شهريًا: الفعلي 0.3% (السابق: -0.2%)
  • سنويًا: الفعلي 0.5% (السابق: 0.1%)

 

تُظهر القراءة الأولية للتضخم في فرنسا لشهر أكتوبر استقرارًا في الأسعار. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% على أساس شهري، ووصل إلى 1.0% على أساس سنوي. وانخفض المؤشر السنوي لأسعار المستهلك (HICP) إلى 0.9%. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في سبتمبر إلى 0.3% على أساس شهري، و0.5% على أساس سنوي، متعافيًا بعد انخفاضات سابقة. وتشير البيانات إلى اعتدال الضغوط التضخمية وعدم وجود مفاجآت كبيرة للسوق.

 

كان رد فعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي ضعيفًا.

 

المصدر: xStation5

٤ نوفمبر ٢٠٢٥, ١:٥٦ م

أخبار العملات المشفرة: استمرار موجة بيع البيتكوين 📉انخفاض الإيثريوم إلى ما دون منطقة دعم مهمة
٤ نوفمبر ٢٠٢٥, ١١:٠٤ ص

التقويم الاقتصادي: خطابات محافظي البنوك المركزية؛ النتائج الفصلية لشركات فيراري، وأيه إم دي، وفايزر (04.11.2025)
٤ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٣٩ ص

حصاد الأسواق (04.11.2025)
٣ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٥٨ م

ملخص يومي: العملات المشفرة تحت الضغط؛ مؤشر US100 يقود وول ستريت

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات