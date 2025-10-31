مؤشر DE40: تراجع المعنويات في أوروبا

افتتحت الجلسة الأوروبية بأجواء سلبية واضحة. تشهد المؤشرات الرئيسية عمليات بيع واسعة النطاق وسط مخاوف المستثمرين بشأن معدلات النمو والتوترات التجارية. ومن بين العقود الآجلة، تصدرت عقود W20 وNED25 قائمة التراجعات، حيث تجاوزت عمليات البيع 0.6%. أما عقود FRA40 وDE40 وUK100، فقد سجلت خسائر أقل قليلاً، حيث انخفضت بنسبة 0.4%. وكان مؤشر ITA40 هو الوحيد الذي ارتفع عند الظهر.

لا يزال السوق يحاول استبعاد جزء كبير من بيانات الاقتصاد الكلي ونتائج أكبر الشركات العالمية. ربما تكون توقعات السوق بشأن تصريحات محافظي البنوك المركزية، والاجتماع بين شي وترامب، ونتائج شركات التكنولوجيا مبالغ فيها، ويعيد المستثمرون تقييم آمالهم اليوم، وهو ما ينعكس في انخفاض التقييمات.

المصدر: Bloomberg Finance Lp

في المؤشر الألماني، نلاحظ تصحيحًا واسعًا، مما يشير إلى تدهور عام في المعنويات. وتشهد قطاعات خدمات الاتصالات والبنوك أكبر خسائر بسبب المعلومات السلبية من الشركات والمخاوف بشأن نتائج القطاع. في المقابل، يشهد القطاع تحسنًا، بدعم من قطاع الدفاع الذي لا يزال يعاني من ضغوط.

DE40 (D1)

المصدر: xStation5

يوضح الرسم البياني استمرار التصحيح الهبوطي وتشكل قناة تماسك في نطاق فيبو 23.6-50. اخترق السعر مستوى الدعم عند 24,300 نقطة ومتوسطه المتحرك الأسي 50، مما يشير إلى ضعف في أداء المشترين على المدى القصير. ولمنع استمرار التصحيح الهبوطي، يجب على المشترين الحفاظ على منطقة الدعم عند حوالي 24,000. وقد يدفع البائعون، في حال اتخاذهم زمام المبادرة، السعر إلى حوالي 23,900، حيث يقع مستوى فيبو 61.8 ومتوسطه المتحرك الأسي 100.

أخبار الشركة:

فوكس (FPE.DE) - ارتفع سهم شركة تصنيع زيوت التشحيم الألمانية بأكثر من 7% بعد نشر نتائج فاقت توقعات المستثمرين الرئيسيين بشكل كبير، وأعربت إدارة الشركة عن تفاؤلها بشأن نتائج الأرباع القادمة. وأشاد محللو الاستثمار بالنتائج، مشيدةً بإدارة الشركة الجيدة للتكاليف ونمو مبيعاتها في آسيا. دويتشه تيليكوم (DTE.DE) - تراجعت أسهم الشركة بنحو 1.5% بعد سلسلة من التعليقات الموثوقة في المجال العام، والتي أشارت إلى أنها ستستبدل المعدات والبنية التحتية التي توفرها شركة هواوي الصينية على حساب دافعي الضرائب الألمان. ويُقال إن هذا القرار مدفوع بمخاوف أمنية ومخاوف من التجسس الصيني.

مجموعة كونغسبيرغ (KOG.NO) - ارتفع سهم الشركة بأكثر من 4% عند افتتاح الجلسة بعد نشر نتائج جيدة. ونجحت الشركة في زيادة إيراداتها بنسبة 12%، وفي قطاع الدفاع، نمت الشركة بنسبة 38% على أساس سنوي. كما تحسنت هوامش الربح.

سان غوبان (SGO.FR) - خيبت شركة البناء والصناعة العريقة آمال المستثمرين. فعلى الرغم من نمو المبيعات، انخفض حجم أعمالها في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح، مما دفع المستثمرين إلى تخفيض قيمة الشركة بنسبة 3%. مجموعة رينك (R3NK.DE) - الشركة الألمانية المتخصصة في إنتاج أنظمة القيادة المتطورة، والموجهة أساسًا لقطاع الدفاع، تلقت توصيات من بنك استثماري. وارتفع سعر السهم بنسبة 2%.