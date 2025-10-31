عاجل: مؤشر أسعار المستهلك الأولي في منطقة اليورو أعلى قليلاً من التوقعات

منطقة اليورو: القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلك المنسق لشهر أكتوبر

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (شهريًا): 0.2% فعلي (0.1% سابقًا)

مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأساسي (شهريًا): 0.3% فعلي (0.1% سابقًا)

مؤشر أسعار المستهلك المنسق على أساس سنوي: 2.1% فعلي (2.1% متوقع؛ 2.2% سابقًا)

مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأساسي (سنويًا): 2.4% (2.3% متوقع؛ 2.4% سابقًا)

تُظهر بيانات يوروستات الأولية لشهر أكتوبر 2025 لمنطقة اليورو أن تضخم المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) بلغ 2.1% على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع التوقعات وأقل بقليل من قراءة سبتمبر البالغة 2.2%. أما التضخم الأساسي في المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، والذي يستثني المكونات الأكثر تقلبًا مثل الطاقة والغذاء، فقد بلغ 2.4% على أساس سنوي، دون تغيير عن سبتمبر وأعلى بقليل من توقعات 2.3%.

على أساس شهري، ارتفع تضخم المؤشر المنسق لأسعار المستهلك بنسبة 0.2%، مقارنة بـ 0.1% في الشهر السابق، بينما ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، مرتفعًا من 0.1% سابقًا. ويشير هذا إلى أنه على الرغم من استقرار التضخم السنوي، فإن ضغوط الأسعار قصيرة الأجل في القطاعات باستثناء الطاقة والغذاء تتسارع.

باختصار، انخفض التضخم في منطقة اليورو قليلاً على أساس سنوي، لكن القراءات الشهرية تشير إلى تسارع معتدل في نمو الأسعار. يشير استقرار التضخم الأساسي السنوي عند 2.4% إلى استمرار الضغوط التضخمية في القطاعات الاقتصادية الأساسية.

تتوافق هذه البيانات مع توقعات السوق، التي لا تشير حاليًا إلى ضرورة تغيير سياسة أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، حيث أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير مؤخرًا، مؤكدًا على استقرار توقعات التضخم.

بالنسبة لسوق اليورو/الدولار الأمريكي، تُقدم البيانات دعمًا معتدلًا لليورو.

المصدر: xStation5