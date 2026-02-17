عاجل: التضخم في كندا أقل من المتوقع!

١٧ فبراير ٢٠٢٦ - بيانات التضخم من كندا (يناير):

مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): ٠.٠٪ (المتوقع: ٠.١٪؛ السابق: -٠.٢٪)

مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): ٢.٣٪ (المتوقع: ٢.٤٪؛ السابق: ٢.٤٪)

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (شهريًا): ٠.٢٪ (السابق: -٠.٤٪)

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (سنويًا): ٢.٦٪ (السابق: ٢.٨٪)

جاءت الزيادة في الأسعار في كندا أقل من المتوقع، حيث سجلت نموًا بنسبة 0% في الشهر الأول من العام. وانخفض مؤشر أسعار المستهلك السنوي مجددًا، بنوعيه العادي والأساسي.

وبالتزامن مع بيانات التضخم، صدرت أرقام مبيعات التجزئة التي أظهرت انكماشًا أيضًا، مما يشير إلى تباطؤ ملحوظ في ثقة المستهلكين، الأمر الذي دفع الأسعار إلى الانخفاض.

ونتيجة لذلك، شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدولار الكندي.

USDCAD (M1)

المصدر: xStation5