عاجل: التضخم في النرويج يتماشى مع التوقعات!

معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك (نوفمبر): القراءة الحالية 3% (التوقعات 2.9%؛ القراءة السابقة 3.1%)

معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك (نوفمبر): القراءة الحالية 3% (التوقعات 3.1%؛ القراءة السابقة 3.4%)

لم يترجم معدل التضخم الذي جاء متوافقاً مع التوقعات إلى تحركات كبيرة في زوج عملات اليورو كرونة.

 

 

