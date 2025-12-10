عاجل: التضخم في النرويج يتماشى مع التوقعات!

معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك (نوفمبر): القراءة الحالية 3% (التوقعات 2.9%؛ القراءة السابقة 3.1%)
معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك (نوفمبر): القراءة الحالية 3% (التوقعات 3.1%؛ القراءة السابقة 3.4%)
لم يترجم معدل التضخم الذي جاء متوافقاً مع التوقعات إلى تحركات كبيرة في زوج عملات اليورو كرونة.
🔝 قفزت الفضة بنسبة 10% أسبوعيًا
الولايات المتحدة: التقييمات وسط موجة إلغاء القيود التنظيمية
مؤشر DAX يرتفع بنسبة 0.5%، وسهم لوفتهانزا يرتفع بنسبة تقارب 5% بعد توصية كيبلر.
مخطط اليوم: الفضة (12.12.2025)