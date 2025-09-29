عاجل: التضخم في إسبانيا أقل من المتوقع: -0.4% على أساس شهري 📉

الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس:

مبيعات التجزئة الإسبانية: 4.5% فعليًا على أساس سنوي؛ 4.7% سابقًا على أساس سنوي؛

الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات التضخم لشهر سبتمبر:

مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: 0.1% فعليًا على أساس شهري؛ 0.3% متوقعًا على أساس شهري؛ 0.0% سابقًا على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: 3.0% فعليًا على أساس سنوي؛ 3.0% متوقعًا على أساس سنوي؛ 2.7% سابقًا على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: -0.4% فعليًا على أساس شهري؛ -0.2% متوقعًا على أساس شهري؛ 0.0% سابقًا على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: 2.9% فعليًا على أساس سنوي؛ 3.1% متوقعًا على أساس سنوي؛ 2.7% سابقًا على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: 2.3% فعليًا على أساس سنوي؛ 2.4% سابقًا على أساس سنوي؛

بلغ التضخم في إسبانيا أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مما يُبرر إبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، من 2.7% في أغسطس، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. ومع ذلك، أظهرت البيانات الشهرية انخفاضًا في الأسعار، وجاء التقرير إجمالًا دون التوقعات. يتباين رد فعل السوق حاليًا، حيث انخفض مؤشر SPA35 بشكل طفيف.