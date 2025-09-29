اقرأ أكثر

عاجل: التضخم في إسبانيا أقل من المتوقع: -0.4% على أساس شهري 📉

١١:٠٦ ص ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥

الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس:

  • مبيعات التجزئة الإسبانية: 4.5% فعليًا على أساس سنوي؛ 4.7% سابقًا على أساس سنوي؛

الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات التضخم لشهر سبتمبر:

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
  • مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: 0.1% فعليًا على أساس شهري؛ 0.3% متوقعًا على أساس شهري؛ 0.0% سابقًا على أساس شهري؛
  • مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: 3.0% فعليًا على أساس سنوي؛ 3.0% متوقعًا على أساس سنوي؛ 2.7% سابقًا على أساس سنوي؛
  • مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: -0.4% فعليًا على أساس شهري؛ -0.2% متوقعًا على أساس شهري؛ 0.0% سابقًا على أساس شهري؛
  • مؤشر أسعار المستهلك الإسباني: 2.9% فعليًا على أساس سنوي؛ 3.1% متوقعًا على أساس سنوي؛ 2.7% سابقًا على أساس سنوي؛
  • مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: 2.3% فعليًا على أساس سنوي؛ 2.4% سابقًا على أساس سنوي؛

 

 

بلغ التضخم في إسبانيا أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مما يُبرر إبقاء البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، من 2.7% في أغسطس، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. ومع ذلك، أظهرت البيانات الشهرية انخفاضًا في الأسعار، وجاء التقرير إجمالًا دون التوقعات. يتباين رد فعل السوق حاليًا، حيث انخفض مؤشر SPA35 بشكل طفيف.

share
back

أخبار الأسواق

01.10.2025
١:٢١ م

مخطط اليوم: USDJPY (01.10.2025)

كان الين الأقوى أداءً بين عملات مجموعة العشرة لليوم الثالث على التوالي، مرتفعًا بنسبة 0.5% مقابل الدولار و0.35% مقابل اليورو. وتدعم العملة اليابانية كلٌّ...

 ١:٠١ م

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أوروبا

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أوروبا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.3%, المتوقع: 2.3%, الفعلي: 2.3% مؤشر...

 ١٢:٠٠ م

عاجل: مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الفرنسية والألمانية تنزلق إلى الانكماش 📉

الساعة ٨:٥٥ صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر: مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في ألمانيا (HCOB): الفعلي:...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات