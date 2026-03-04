مؤشر قوة خدمة العملاء (ISM) في ريدينغ يشهد أكبر توسع في النشاط منذ عام 2022

مؤشر خدمات معهد إدارة التوريد: 56.1

التوقعات: تجاوزت جميع التوقعات في استطلاع بلومبيرغ، حيث بلغ متوسط ​​التوقعات 53.5

القيمة السابقة: 53.8

الطلبات الجديدة: 58.6

النشاط التجاري: 51.8

التوظيف: 51.8

الأسعار المدفوعة: 63

التعليق

شهد قطاع الخدمات الأمريكي نموًا في فبراير/شباط بأسرع وتيرة له منذ منتصف عام 2022، مدفوعًا بارتفاع حاد في الطلبات الجديدة ونشاط تجاري قوي. وارتفع المؤشر الرئيسي إلى 56.1، متجاوزًا بشكل ملحوظ جميع توقعات الاقتصاديين. وتؤكد هذه البيانات على تعزيز واسع النطاق لأكبر قطاعات الاقتصاد الأمريكي، لا سيما قبيل الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ومن أهم ما يُستخلص من التقرير هو التباين بين قطاعي التصنيع والخدمات فيما يتعلق بالتضخم. فبينما أشار مسح معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع مؤخرًا إلى ارتفاع أسعار المدخلات بأسرع وتيرة لها منذ عام 2022، تراجعت الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات، حيث انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة إلى أدنى مستوى له منذ عام تقريبًا. ويأتي هذا التراجع على الرغم من قفزة هائلة وغير مسبوقة بلغت 11.9 نقطة في تراكم الطلبات، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات.

كما أظهر سوق العمل قوة ملحوظة. فقد شهد التوظيف في قطاع الخدمات نموًا جيدًا، وهو ما انعكس في بيانات ADP المنفصلة التي أظهرت أن الشركات الأمريكية أضافت 63 ألف وظيفة في فبراير/شباط، وهو أعلى مكسب شهري منذ يوليو/تموز. سجلت أربعة عشر قطاعًا من أصل ثمانية عشر قطاعًا خدميًا نموًا، بقيادة قطاعات التعدين والمعلومات والعقارات.

مع ذلك، لا تزال معنويات قطاع الأعمال حذرة بسبب عوامل خارجية. وتشير تعليقات القطاع إلى أنه على الرغم من استقرار الوضع الحالي، إلا أن "مخاطر كبيرة غير معروفة" ناجمة عن إجراءات تعريفية محتملة من جانب الحكومة الأمريكية تُثبط الاستثمارات التجارية طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، أشار قطاعا التعدين والزراعة إلى أن تقلبات التعريفات الجمركية وتغير الاتفاقيات التجارية تؤثر بالفعل بشكل ملموس على عمليات الشراء وتكاليف الاستيراد.