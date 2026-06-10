يبدو سعر البيتكوين منخفضاً، ولكن هل هذا هو القاع؟ أسواق العملات الرقمية تنتظر محفزاً.

لا يزال ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي ومخاوف التضخم يُلقيان بظلالهما على البيتكوين. ورغم أن صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي اليوم لم يكن له تأثير فوري يُذكر على البيتكوين، إلا أن سلسلة البيانات الأخيرة التي جاءت أقوى من المتوقع في سوق العمل قد زادت من الضغط على معنويات المستثمرين في سوق العملات الرقمية.

بعد انخفاض سعر البيتكوين بنحو 50% عن أعلى مستوياته القياسية التي بلغها في خريف 2025، يبدو الآن أنه مُقوّم بأقل من قيمته الحقيقية وفقًا لعدة مؤشرات رئيسية على سلسلة الكتل، بما في ذلك تلك التي ترصدها شركة Grayscale. ورغم أن التقييمات لم تصل بعد إلى مستويات الانخفاض الحاد التي شهدتها قيعان الدورات السابقة، إلا أنه لا يوجد ما يضمن أن هذه الدورة ستُحاكي دورات الهبوط السابقة تمامًا.

التضخم والتحديات التنظيمية في الولايات المتحدة

يبدو أن الوضع التنظيمي في الولايات المتحدة قد تدهور في الأسابيع الأخيرة. فقد تباطأ التقدم في قانون CLARITY، وهو تشريع أساسي لقطاع العملات الرقمية، مما أثار شكوكًا حول تطبيق إطار تنظيمي أكثر ملاءمة للعملات الرقمية.

قد يتفاقم الغموض المحيط بمشروع القانون قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، إذ لا يزال الديمقراطيون والجمهوريون يتبنون وجهات نظر متباينة بشأن الأصول الرقمية. وقد يُنظر إلى فوز محتمل للديمقراطيين في هذه الانتخابات من قِبل بعض قطاعات سوق العملات الرقمية على أنه نتيجة غير مواتية.

قد خفضت شركة "غالاكسي ديجيتال" مؤخرًا احتمالية إقرار قانون "كلاريتي" من 75% إلى 60%، مُشيرةً إلى محدودية أيام العمل المتبقية في مجلس الشيوخ هذا العام والجدل الدائر حول التشريع.

ومع ذلك، يبدو أن أكبر خطر يُهدد البيتكوين حاليًا هو التضخم وليس التنظيم. فارتفاع التضخم المستمر لا يزيد بالضرورة من احتمالية رفع أسعار الفائدة، ولكنه يُقلل بشكل كبير من هامش قدرة الاحتياطي الفيدرالي على بدء التيسير النقدي. في بداية العام، اعتبر العديد من المستثمرين خفض أسعار الفائدة أمرًا شبه حتمي.

وقد ساهم التراجع الحاد في هذه التوقعات في انخفاض قيمة البيتكوين. وإذا استمرت التوترات في الشرق الأوسط، فقد تستمر أسعار النفط المرتفعة في الضغط على الأصول الخطرة خلال الربعين الثالث والرابع. من ناحية أخرى، يمكن أن يكون اتفاق السلام مع إيران بمثابة حافز إيجابي للبيتكوين ومعنويات السوق بشكل عام، مما قد يمثل نقطة تحول في الزخم.

يبدو سعر البيتكوين منخفضًا، ولكن هل يمكن أن ينخفض ​​أكثر؟

خلال فترات انخفاض الأسعار السابقة، شهد البيتكوين انخفاضات حادة، مما خلق فرصًا استثمارية أكثر جاذبية وفقًا لمؤشرات التقييم على البلوك تشين. ونتيجة لذلك، لا يُمثل الوضع الحالي مرحلة الاستسلام النموذجية التي لطالما ميزت قيعان الأسواق الكبرى.

وقد وفرت عمليات البيع المكثفة التي أعقبت الجائحة وانهيار منصة FTX في أواخر عام 2022 فرصًا استثمارية أوضح. في الوقت نفسه، لا يُمكن تجاهل حقيقة أن المستثمرين توقعوا باستمرار انخفاضات أكبر خلال تلك الفترات أيضًا.

مع أن الوضع الحالي للسوق لا يُشبه حدث استسلام كلاسيكي، إلا أنه لا يوجد ما يضمن أن يتشكل قاع هذا السوق الهابط خلال فترة ذعر شديد. ورغم أن هذا الاحتمال يبقى واردًا، إلا أنه ليس من المؤكد أنه سيكون ضروريًا لإنهاء الاتجاه الهبوطي الحالي.

أحد الأسباب هو أن سوق البيتكوين الصاعدة بين عامي 2024 و2026 حققت مكاسب أقل نسبيًا مقارنةً بدورتي الصعود في عامي 2017 و2021. وبالتالي، قد يكون التصحيح الحالي أقل حدة.

إضافةً إلى ذلك، ورغم عمليات البيع المكثفة - لا سيما في العملات البديلة - لا يبدو أن القطاع مُعرّض حاليًا لأحداث "البجعة السوداء" التي شهدناها خلال انهيار منصتي Terra/Luna وFTX في عام 2022. فقد تم التخلص من جزء كبير من الرافعة المالية والمخاطر الزائدة في السوق قبل عدة سنوات، مما جعل النظام البيئي في وضع أفضل بكثير اليوم.

تواصل شركة Strategy تجميع البيتكوين بقوة، لكنها تحافظ على سيولة تشغيلية كافية، ومن غير المتوقع أن تواجه التزامات كبيرة بسداد الديون حتى عامي 2028 و2029. إذا اضطرت Strategy في نهاية المطاف إلى بيع البيتكوين والتسبب في انخفاض كبير آخر في السوق، فسيؤدي ذلك إلى أطول سوق هابطة في تاريخ العملات الرقمية، وسيُنهي فعليًا دورة التنصيف التقليدية التي تستغرق أربع سنوات.

في غضون ذلك، قد تُساهم صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين، التي لم تكن موجودة في الدورات السابقة، في تخفيف ضغوط الهبوط. وقد حافظت تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة على مستوى إيجابي قوي منذ إطلاقها، مما يُوفر مصدرًا هيكليًا للطلب.

النظرة الفنية للبيتكوين (يوم واحد)

من الناحية الفنية، شهد البيتكوين الآن ثالث انخفاض كبير له منذ خريف 2025. وكانت موجتا البيع السابقتان متقاربتين في الحجم. وإذا ما تكرر التاريخ، فقد يظهر مستوى الدعم الرئيسي التالي عند حوالي 55,000 دولار.

المصدر: اكس ستيشن 5

إريك سزميد، محلل الأسواق المالية، XTB