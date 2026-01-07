انخفض البيتكوين إلى 91 ألف دولار رغم التدفقات القوية لصناديق المؤشرات المتداولة 📉

تراجع سعر البيتكوين من حوالي 94,000 دولار إلى 91,000 دولار، مما أدى إلى تراجع التفاؤل بشأن الأصول الرقمية التي دخلت عام 2026 بقوة. وبعيدًا عن البيتكوين، انخفض سعر الإيثيريوم بنحو 3.5% اليوم، مع انتشار الخسائر في سوق العملات الرقمية بشكل عام.

أعلنت مؤسسة MSCI أن مجرد امتلاك احتياطيات من العملات الرقمية لن يؤثر، بحد ذاته، على إدراج الشركة في مؤشراتها، إلا أن هذا القرار لم يُحدث تغييرًا يُذكر في توجهات السوق. في الوقت نفسه، فرضت المؤسسة العملاقة للاستثمار السلبي متطلبات إبلاغ جديدة قد تُصعّب على الشركات تجميع أصول العملات الرقمية مع الحفاظ على أهليتها للإدراج في المؤشرات.

دخل البيتكوين العام الجديد بهيكل سوق أكثر وضوحًا ورافعة مالية أقل بعد التصحيح الحاد ومرحلة التماسك في نهاية عام 2025. وقد خفّ ضغط جني الأرباح بشكل ملحوظ، مما دعم استقرار الأسعار عند مستويات أدنى.

مع ذلك، لا يزال السوق مُثقلًا بفائض العرض الناتج عن مستويات الأسعار المرتفعة، حيث لا يزال العديد من المستثمرين يتكبدون خسائر. يستمر هذا في الحد من محاولات الصعود، مما يجعل استعادة مستويات التكلفة الأساسية شرطًا أساسيًا لاستمرار الاتجاه الصعودي.

يوفر طلب الشركات استقرارًا متقطعًا، ولكنه يبقى عرضيًا وليس محركًا هيكليًا مستدامًا للنمو.

بدأت التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة بالتعافي بعد التدفقات الخارجة في أواخر عام 2025. في الوقت نفسه، توقف انخفاض حجم العقود الآجلة المفتوحة وبدأ في الارتفاع، مما يشير إلى عودة تدريجية للمشاركة المؤسسية.

شهد سوق الخيارات أكبر إعادة ضبط له على الإطلاق، حيث تم تصفية أكثر من 45% من المراكز القائمة. وقد أدى ذلك إلى إزالة قيود التحوط الهيكلية، ويوفر رؤية أوضح لشهية المخاطر الحقيقية.

من المرجح أن يكون التقلب الضمني قد بلغ أدنى مستوياته. يدفع طلب الخيارات في بداية العام التقلب نحو الارتفاع، على الرغم من أنه لا يزال منخفضًا تاريخيًا.

يستمر وضع الخيارات في العودة إلى وضعه الطبيعي: تتراجع علاوات خيارات البيع، ويتزايد الاهتمام بخيارات الشراء، ويفضل رأس المال الجديد بشكل متزايد سيناريوهات الصعود على المراكز الدفاعية.

في الوقت نفسه، اتجه متداولو الخيارات إلى مراكز بيع جاما قصيرة في نطاق 95,000 إلى 104,000 دولار، مما يدعم بشكل آلي تحركات الأسعار المتسارعة خلال فترات القوة. ومع ذلك، فإن عمليات جني الأرباح المكثفة حول مستوى 95,000 دولار تُشير إلى استمرار نفاد صبر المشترين، حيث يتم تحقيق المكاسب بسرعة وتقليل الخسائر إلى أدنى حد. حتى أكبر تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة منذ أكتوبر 2025 لم تنجح في دفع سعر البيتكوين بشكل حاسم فوق 95,000 دولار.

المصدر: Glassnode

من الناحية الفنية، انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 جلسة (EMA50)، والذي يقارب حاليًا 93,000 دولار، مما يثير الشكوك حول استدامة الارتفاع الذي شهده السوق في بداية العام.

المصدر: xStation5