النفط يقترب خطوة أخرى من 90 دولارًا 🔼 مصادر إيرانية تعلق على وقف إطلاق النار

لم تُظهر أسعار النفط ردة فعل تُذكر على تصريحات مصدر إيراني رفيع المستوى تفيد بعدم وجود أي مفاوضات جارية حاليًا لتمديد وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. ويبدو أن عدم وجود تحرك ملحوظ في أسعار النفط الخام يُشير إلى أن المستثمرين ما زالوا يتوقعون انخفاضًا تدريجيًا في حدة التوترات في الشرق الأوسط، على الرغم من آخر الأخبار المتداولة.

في الوقت نفسه، قامت وكالة الطاقة الدولية بمراجعة تقديراتها التاريخية للطلب العالمي على النفط بشكل كبير، حيث يُظهر حجم التعديلات أن الاستهلاك كان أقوى بكثير مما كان مُفترضًا سابقًا.

يُقدر الاستهلاك العالمي للنفط في عام 2025 حاليًا بنحو 104.8 مليون برميل يوميًا، أي بزيادة قدرها 300 ألف برميل يوميًا عن التقدير السابق.

والأكثر إثارة للدهشة هو هذه المراجعة مقارنةً بتقديرات العام الماضي، حيث يُشير التقييم الحالي لوكالة الطاقة الدولية للطلب في عام 2025 إلى زيادة تصل إلى 1.1 مليون برميل يوميًا.

على الرغم من التعديل التصاعدي الكبير لتوقعات الطلب، لا تزال وكالة الطاقة الدولية تُقدّر أن سوق النفط شهد فائضًا في المعروض عام 2025، حيث بلغ متوسط ​​العرض حوالي 106.3 مليون برميل يوميًا.