أخبار العملات الرقمية: البيتكوين يشكل قاعاً ولكنه لا يزال متأخراً عن وول ستريت 🚩 هل توقفت الحيتان عن البيع؟

البيانات ضعيفة بما يكفي لتهدئة المخاوف بشأن المزيد من التشديد النقدي، لكنها ليست ضعيفة بما يكفي لإجبار الاحتياطي الفيدرالي على تبني موقف أكثر تيسيرًا بشكل حاسم. قد تُقدم ندوة جاكسون هول مزيدًا من المؤشرات، على الرغم من أن CoinShares لا تتوقع رسالة تيسيرية صريحة من البنك المركزي. يبقى النفط متغيرًا مهمًا آخر. قد يؤدي خفض التصعيد حول إيران إلى خفض أسعار الطاقة والضغط التضخمي، مما يُحسّن بشكل غير مباشر البيئة الاقتصادية الكلية للبيتكوين، بينما قد يؤدي تجدد التصعيد إلى عكس هذا التأثير بسرعة.

يظل الاحتياطي الفيدرالي عاملاً أساسياً في عودة البيتكوين نحو مستوى 100,000 دولار. تبقى أسعار الفائدة الأمريكية أهم محفز اقتصادي كلي للبيتكوين. وقد أدت بيانات سوق العمل الضعيفة إلى انخفاض التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما ساعد البيتكوين على التعافي من أدنى مستوياته هذا العام. لكن وفقًا لسيناريو CoinShares، قد لا يكون مجرد خفض توقعات رفع أسعار الفائدة كافيًا لإحداث تحرك أكبر. فمن المرجح أن تتطلب العودة نحو مستوى 100,000 دولار مؤشرات أوضح على تدهور سوق العمل وتحولًا أكثر وضوحًا في توقعات السوق نحو أسعار فائدة أقل. لذا، يبقى السوق في وضع غير مستقر.

يُقلل كبار حاملي البيتكوين من كمية البيتكوين التي يطرحونها في السوق بالتزامن مع عودة رؤوس الأموال المؤسسية. ومع ذلك، يبقى اهتمام المستثمرين بالأسهم وصناديق الاستثمار فيها أقوى بكثير من الطلب على البيتكوين وسوق العملات الرقمية بشكل عام.

ويمكن ملاحظة صورة مماثلة في صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة. فقد جذبت حوالي 853.5 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، وهي أقوى نتيجة منذ منتصف أبريل. واستحوذ صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة BlackRock وحده على ما يقارب 700 مليون دولار من هذه التدفقات، بينما بلغت صافي أصوله حوالي 48.5 مليار دولار. بالإضافة إلى تراجع ضغط البيع من جانب كبار المستثمرين، يُسهم هذا في خلق وضع أفضل للعرض والطلب مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل أسابيع قليلة.

يعود رأس المال تدريجيًا إلى صناديق العملات الرقمية. وتأتي إشارة أكثر إيجابية من تدفقات رأس المال. فقد جذبت منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية ما يقارب 1.05 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، مسجلةً بذلك الأسبوع الخامس على التوالي من التدفقات الداخلة. ويبدو هذا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص مقارنةً بفترة الأسابيع الثمانية السابقة، التي سحب خلالها المستثمرون مبلغًا قياسيًا قدره 8 مليارات دولار. وبالتالي، في فترة قصيرة نسبيًا، تحوّل السوق من خفض التعرض بشكل حاد إلى إعادة التجميع.

منذ أكتوبر 2025، باع كبار المستثمرين ما قيمته 40 مليار دولار من عملة البيتكوين. وقد سجل البيتكوين الآن ثلاثة أسابيع متتالية من التجميع، وإذا بدأ السعر بالتعافي نحو 70 ألف دولار، فقد يكون السوق قد تجاوز بالفعل أدنى مستوى دوري. هذا لا يعني بالضرورة بداية سوق صاعدة جديدة. حتى الخريف، قد يكون التماسك واختبار مستوى 80 ألف دولار أكثر ترجيحًا، على الرغم من أن الانخفاض نحو 50 ألف دولار أو أقل يبقى واردًا أيضًا. هذا التمييز مهم: فنهاية موجة بيع كبيرة تُزيل عائقًا كبيرًا، لكنها لا تُولّد وحدها طلبًا كافيًا لتأسيس اتجاه صعودي مستدام. إذا ظهر عرض جديد، فقد تتفاقم خسائر البيتكوين ويشهد انخفاضًا نسبيًا يُضاهي انخفاضات الأسواق الهابطة السابقة.

يُعدّ سلوك كبار حاملي البيتكوين أحد أهم التغييرات التي يشهدها السوق حاليًا. بحسب بيانات CoinShares، باع كبار المستثمرين ما قيمته 40 مليار دولار من عملة البيتكوين منذ أكتوبر 2025، مما شكّل أحد أكبر مصادر ضغط البيع في الدورة الحالية. إلا أن هذه العملية بدأت بالتراجع. وتشير CoinShares إلى ثلاثة أسابيع متتالية من التجميع لدى كبار حاملي البيتكوين، وهو نمط ظهر تاريخيًا في مراحل مماثلة من دورات البيتكوين التي تمتد لأربع سنوات. إذا استمر هذا التحول، فقد يفقد السوق أحد أهم مصادر العرض التي أثرت سلبًا على الأسعار في الأشهر الأخيرة.

يحاول البيتكوين استعادة عافيته بعد بداية ضعيفة لهذا العام. وتشير بعض الدلائل الأولية إلى أن ذروة موجة البيع قد تكون قد ولّت. ومع ذلك، لا يزال سوق العملات الرقمية ضعيفًا. فبحسب CoinShares، تحوّل كبار حاملي البيتكوين من البيع إلى التجميع، بينما سجّلت صناديق العملات الرقمية تدفقات نقدية للأسبوع الخامس على التوالي. في الوقت نفسه، ساهمت بيانات سوق العمل الأمريكية الضعيفة في خفض التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما خفّف الضغط على الأصول عالية التقلب. تكمن المشكلة في أن أداء البيتكوين لا يزال أقل بكثير من أداء الأسهم نسبيًا، ولا يوجد حتى الآن ما يؤكد حدوث تغيير دائم في هذا الاتجاه، وهو ما ينعكس أيضًا في بيانات البلوك تشين. وبالتالي، تتحسن الأساسيات قصيرة الأجل بوتيرة أسرع مما يوحي به السعر نفسه، مما قد يشير إلى عملية تهيئة مستمرة بدلاً من بداية واضحة لموجة صعودية قوية جديدة.

لا يزال أداء البيتكوين متأخرًا عن أداء وول ستريت.

هذه أقوى حجة ضد إعلان نهاية ضعف العملات الرقمية قبل الأوان. تشير جلاسنود إلى أن البيتكوين لم يستعد بعد قوته النسبية مقارنةً بمؤشرات الأسهم الرئيسية. خلال التسعين يومًا الماضية، انخفض سعر البيتكوين بنحو 20%، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 5%.

ويزداد هذا التباين وضوحًا منذ بداية العام. فقد انخفض سعر البيتكوين بنحو 35%، وخسرت العملات البديلة ما متوسطه 57%، في حين ارتفع مؤشرا ناسداك وراسل 2000 بنحو 38% و31% على التوالي. وقد حققت بعض السلع أداءً أفضل، حيث ارتفع الذهب بنحو 60%، والنحاس 66%، والفضة 107%.

تصف جلاسنود الوضع الحالي بأنه سوق تهيمن عليه الأسهم. بعبارة أخرى، يُعد تحسن التدفقات وتراكم الحيتان مؤشرات إيجابية، لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يبدأ البيتكوين في التفوق باستمرار على مؤشرات الأسهم الرئيسية.

شهد شهر يوليو تحولاً هاماً، فماذا عن التنظيم؟

ربما بدأت تظهر أولى بوادر هذا التغيير في يوليو. فخلال تصحيح حاد في أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، انخفضت صناديق المؤشرات المتداولة للرقائق الإلكترونية بأكثر من 20%، وتراجع مؤشر ناسداك 100 بنحو 7%. وفي الشهر نفسه، ارتفع سعر البيتكوين بنحو 9%، والإيثيريوم بنسبة 20%. قبل بضعة أشهر فقط، كان هذا التباين أقل احتمالاً بكثير نظراً لارتباط البيتكوين الوثيق بأسهم التكنولوجيا. فقد بلغ معامل ارتباط البيتكوين مع ناسداك على مدى 90 يوماً 0.89 في مايو، بينما أظهرت بيانات شركة K33 Research أن معامل الارتباط على مدى 30 يوماً انخفض إلى 0.43 بحلول أواخر يوليو.

وترى شركة بلاك روك أن تراجع اعتماد البيتكوين على الأسهم يزيد من جدواه كأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية. وقد يصبح هذا أحد أهم الاتجاهات التي يجب مراقبتها خلال الأشهر القادمة. إذا استمر أداء البيتكوين جيدًا نسبيًا خلال تصحيحات ناسداك، فقد يتغير منظورها تدريجيًا من كونها تُعتبر في المقام الأول "أصلًا عالي المخاطر في مجال التكنولوجيا" إلى فئة أصول أكثر استقلالية.

يبقى الجانب الأضعف في الصورة هو التنظيم الأمريكي. انخفضت احتمالية إقرار قانون CLARITY هذا العام إلى حوالي 15% فقط على منصة Polymarket. من غير المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ على مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية قبل العطلة الصيفية. مع ذلك، تعتقد CoinShares أن التأخير سيكون أكثر إشكالية بالنسبة لمشاريع إيثيريوم والعملات المستقرة مقارنةً بالبيتكوين نفسه. في الوقت نفسه، يتحول النقاش في واشنطن بشكل متزايد من التساؤلات حول شرعية العملات الرقمية أو مكانتها في النظام المالي إلى المخاوف الأخلاقية، ولا سيما ما إذا كان ينبغي السماح للمسؤولين الحكوميين بإصدار عملاتهم الرقمية الخاصة والربح منها.

هل وصل البيتكوين إلى أدنى مستوياته؟

أصبحت صورة السوق أكثر إيجابية بشكل ملحوظ، لكن لا يزال هناك عنصر مفقود: التأكيد من خلال حركة السعر. من جهة، تتلاشى موجة البيع الضخمة التي بلغت مليارات الدولارات من كبار حاملي البيتكوين، وتعود الصناديق الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال، كما أن بيئة أسعار الفائدة أصبحت أقل تقييدًا. ومن جهة أخرى، لا يزال البيتكوين أحد أضعف الأصول الرئيسية في عام 2026، ولم يستعد بعد تفوقه على الأسهم.

لذا، يبدو الوضع الحالي أقرب إلى مرحلة استقرار سعري منه إلى بداية مؤكدة لمرحلة صعود جديدة في السوق. لكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو تغير هيكل السوق: حيث يقابل انخفاض العرض من كبار المستثمرين عودة الطلب المؤسسي، في الوقت الذي بدأ فيه ارتباط البيتكوين بمؤشر ناسداك بالتراجع.

ستعتمد المرحلة التالية بشكل كبير على ثلاثة عوامل: سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وسلوك كبار حاملي البيتكوين، وإمكانية استدامة التدفقات النقدية إلى صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من المنتجات الاستثمارية. إذا ترافقت هذه العوامل مع تحسن القوة النسبية للبيتكوين في مواجهة وول ستريت، فإن الحجة القائلة بأن البيتكوين لا يزال محصورًا في سوق يهيمن عليه سوق الأسهم ستبدأ بالضعف. عندها فقط ستكون هناك أدلة أقوى بكثير على أن دورة ضعف البيتكوين الحالية قد انتهت بالفعل.

مخطط البيتكوين (الفترة الزمنية اليومية)

لا يزال سعر البيتكوين أقل بكثير من مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% لأحدث هبوط كبير، والذي يقع حول 73,000 دولار. من الواضح أن البيتكوين يكافح من أجل الارتداد بقوة من المستويات الحالية، وقد واجه مرتين مقاومة كبيرة حول 65,000-66,000 دولار. ويبدو أن منطقة 60,000-62,000 دولار تمثل منطقة دعم مهمة، مدعومة بردود فعل الأسعار السابقة. قد يشير كسر مستوى 60,000 دولار إلى دافع هبوطي أقوى، وربما إلى مستويات منخفضة جديدة في السوق الهابطة الحالية.

المصدر: xStation5

تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين

شهدت الأسابيع الأخيرة تقلبات كبيرة في تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين الفورية، إلا أن القراءة الأخيرة التي بلغت حوالي 4.9 مليون دولار تشير فعلياً إلى توازن بين العرض والطلب. ويمثل هذا تحسناً واضحاً مقارنةً بالجلسة السابقة، حيث بلغت التدفقات الخارجة حوالي 180 مليون دولار، مع العلم أن يوماً واحداً إيجابياً لا يكفي لتأكيد عودة رأس المال بشكل مستدام.

وبنظرة أشمل، شهد شهرا يوليو وأوائل أغسطس تدفقات داخلية كبيرة تجاوزت 200 مليون دولار بالتناوب مع تدفقات خارجية حادة مماثلة، مما يسلط الضوء على غياب قناعة واضحة لدى المستثمرين. ولا تزال شركة بلاك روك المصدر الرئيسي للطلب خلال جلسات التدفقات الداخلية، بينما تتسم التدفقات عبر الصناديق الأخرى بانخفاض ملحوظ في الاتساق - وهو نمط يظهر أيضاً على المدى الطويل. بالنسبة للبيتكوين، فإن الإشارة الأكثر إيجابية لن تكون جلسة تدفق داخلي قوية استثنائية، بل سلسلة من الأيام الإيجابية التي تُظهر أن المستثمرين المؤسسيين يعيدون بناء انكشافهم بشكل منهجي.

المصدر: أبحاث XTB

تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين التراكمية

بعد 649 جلسة تداول منذ إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة، لا تزال التدفقات الصافية التراكمية مثيرة للإعجاب عند حوالي 50.9 مليار دولار، مما يُبرز حجم الطلب الهيكلي الذي نشأ حول هذه الفئة من الأصول. ويتصدر صندوق iShares Bitcoin Trust التابع لشركة BlackRock القائمة بوضوح، بتدفقات داخلية تجاوزت 61.2 مليار دولار، بينما اجتذب صندوق Fidelity أكثر من 10.1 مليار دولار، مما يدل على التركيز القوي لرأس المال في أكبر منتجين.

ويظل صندوق Grayscale Bitcoin Trust هو الثقل الموازن الرئيسي، حيث سجل تدفقات خارجية تجاوزت 25.6 مليار دولار - ولولا هذا العرض، لكانت النتيجة التراكمية للقطاع بأكمله أعلى بكثير. ومن المهم الإشارة إلى أن الرصيد الإجمالي للمجموعة لا يزال إيجابيًا على الرغم من فترات التدفقات الخارجية الكبيرة في عام 2026، مما يجعل من الصعب الجزم بأن اتجاه إضفاء الطابع المؤسسي طويل الأجل على البيتكوين قد انعكس. لكن الخلاصة الرئيسية هي أن نجاح صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين كان متفاوتاً للغاية: فقد اختار السوق بوضوح الفائزين، حيث برزت شركة بلاك روك كبوابة مهيمنة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض المنظم للبيتكوين.

المصدر: أبحاث XTB

مقارنة صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة بأكبر صناديق المؤشرات المتداولة في السوق التقليدية

تضع التدفقات النقدية التراكمية التي بلغت حوالي 50.9 مليار دولار أمريكي صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة في موقع متميز مقارنةً ببعض أكبر المنتجات في سوق صناديق المؤشرات المتداولة التقليدية. وخلال فترة مماثلة منذ إطلاقها، اجتذبت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة رؤوس أموال تفوق التدفقات النقدية المسجلة لصناديق SPDR S&P 500 ETF Trust وVanguard Information Technology ETF وSPDR Gold Shares، على الرغم من أنها لا تزال أقل من أكبر صناديق Vanguard وiShares للأسهم العامة.

ومن اللافت للنظر السرعة التي بنى بها بيتكوين هذه القاعدة الرأسمالية، حيث لم تبدأ صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية في العمل إلا منذ يناير 2024. وتؤكد البيانات أن صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة أصبحت إحدى الجسور الرئيسية التي تربط العملات الرقمية بصناعة إدارة الأصول التقليدية، على الرغم من أن وتيرة التدفقات النقدية قد تباطأت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. بالنسبة للبيتكوين، فإن أهم نقطة ليست مجرد رقم 50.9 مليار دولار، ولكن حقيقة أن البيتكوين قد بنى منتجًا استثماريًا قادرًا على المنافسة على رأس المال مع بعض أكبر صناديق الاستثمار المتداولة وأكثرها شهرة في العالم في مثل هذه الفترة القصيرة.

المصدر: أبحاث XTB

أكبر تدفقات رؤوس الأموال الداخلة والخارجة من صناديق المؤشرات المتداولة مقابل سعر البيتكوين

تُظهر مقارنة التدفقات الكبيرة لصناديق المؤشرات المتداولة مع سعر البيتكوين أن هذه الصناديق تُشكل جزءًا هامًا من هيكل السوق، ولكن لا ينبغي بالتأكيد التعامل معها كمؤشر بسيط للشراء أو البيع. غالبًا ما حدثت أكبر التدفقات التاريخية الداخلة بالقرب من ذروات محلية أو خلال مراحل ناضجة من الزخم الصعودي، عندما اجتذبت الأسعار المرتفعة رؤوس أموال إضافية بدلًا من بدء موجة صعود جديدة.

تعمل الآلية نفسها في الاتجاه المعاكس: غالبًا ما تظهر أكبر التدفقات الخارجة بعد انخفاضات كبيرة، عندما يُقلل المستثمرون من انكشافهم استجابةً لتراجع الزخم. هذه ملاحظة مهمة لأنها تُشير إلى أن تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة هي جزئيًا تفاعلية، ويمكنها تضخيم اتجاه قائم بدلًا من توقعه.

مع تداول البيتكوين عند حوالي 64,200 دولار، فإن الإشارة الرئيسية لن تكون جلسة تدفق قوية واحدة، بل تدفقات إيجابية مستدامة على مدى عدة أسابيع متتالية. هذا التغيير وحده هو الذي سيُقدم دليلًا أقوى على عودة أكثر استدامة للطلب المؤسسي.

المصدر: أبحاث XTB

إريك سزميد XTB محلل الأسواق المالية