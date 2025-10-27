اقرأ أكثر
٦:٣٦ م · ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: مؤشر دالاس للتصنيع يفوق التوقعات 📈 زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستقر حول 1.163

أهم النقاط
EUR/USD
فوركس
-
-
  • ارتفع مؤشر قطاع التصنيع في دالاس بشكل يفوق التوقعات، ولا يزال في المنطقة السلبية.

الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر أعمال التصنيع الفيدرالي في دالاس لشهر أكتوبر:

  • القراءة الفعلية -5.00
  • التوقعات -7.8
  • القراءة السابقة -8.70

المصدر: xStation5

