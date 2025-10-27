عاجل: مؤشر دالاس للتصنيع يفوق التوقعات 📈 زوج اليورو/الدولار الأمريكي مستقر حول 1.163

- ارتفع مؤشر قطاع التصنيع في دالاس بشكل يفوق التوقعات، ولا يزال في المنطقة السلبية.
الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - مؤشر أعمال التصنيع الفيدرالي في دالاس لشهر أكتوبر:
- القراءة الفعلية -5.00
- التوقعات -7.8
- القراءة السابقة -8.70
المصدر: xStation5
