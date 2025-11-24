اقرأ أكثر
١:٢٥ م · ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: مؤشر IFO الألماني أقل قليلاً من المتوقع 📌

 

9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - مؤشر إيفو الألماني لشهر نوفمبر:

 

  • مؤشر مناخ الأعمال: الفعلي 88.1؛ المتوقع 88.6؛ السابق 88.4؛
  • توقعات الأعمال: الفعلي 90.6؛ السابق 91.6؛
  • التقييم الحالي: الفعلي 85.6؛ السابق 85.3؛
 

 

٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٢:٤٥ م

التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المستهلك الألماني والناتج المحلي الإجمالي الكندي في دائرة الضوء
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٢:١٢ م

عاجل: بيانات الناتج المحلي الإجمالي السويسري أضعف من المتوقع 📌مؤشر أسعار المستهلك الإسباني أعلى من التوقعات
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٢:١٠ م

ارتفاع إنفاق المستهلكين في فرنسا؛ وانخفاض التوقعات الأولية للتضخم📋
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥, ١١:٣٧ ص

تراجع EURNOK عد ضعف مبيعات التجزئة في ألمانيا وتراجع البطالة في النرويج

