عاجل: مؤشر IFO الألماني أقل قليلاً من المتوقع 📌

9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - مؤشر إيفو الألماني لشهر نوفمبر:
- مؤشر مناخ الأعمال: الفعلي 88.1؛ المتوقع 88.6؛ السابق 88.4؛
- توقعات الأعمال: الفعلي 90.6؛ السابق 91.6؛
- التقييم الحالي: الفعلي 85.6؛ السابق 85.3؛
التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المستهلك الألماني والناتج المحلي الإجمالي الكندي في دائرة الضوء
عاجل: بيانات الناتج المحلي الإجمالي السويسري أضعف من المتوقع 📌مؤشر أسعار المستهلك الإسباني أعلى من التوقعات
ارتفاع إنفاق المستهلكين في فرنسا؛ وانخفاض التوقعات الأولية للتضخم📋
تراجع EURNOK عد ضعف مبيعات التجزئة في ألمانيا وتراجع البطالة في النرويج