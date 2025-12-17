عاجل: انخفاض التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع 🇬🇧 📉 انخفاض سعر صرف GBPUSD بنسبة 0.2%

7:00 صباحًا بتوقيت بريطانيا الصيفي - بيانات التضخم لشهر نوفمبر:

مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي ٣.٢٪ على أساس سنوي؛ المتوقع ٣.٥٪ على أساس سنوي؛ السابق ٣.٦٪ على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي -٠.٢٪ على أساس شهري؛ المتوقع ٠.٠٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٤٪ على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي ٣.٢٪ على أساس سنوي؛ المتوقع ٣.٤٪ على أساس سنوي؛ السابق ٣.٤٪ على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي -٠.٢٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٣٪ على أساس شهري؛

ناتج مؤشر أسعار المنتجين الأساسي: الفعلي ٠.٠٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.١٪ على أساس شهري؛

ناتج مؤشر أسعار المنتجين الأساسي: الفعلي ٣.٥٪ على أساس سنوي؛ السابق ٣.٦٪ على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار التجزئة: الفعلي -٠.٤٪ على أساس شهري؛ السابق ٠.٣٪ على أساس شهري؛

مؤشر أسعار التجزئة الأساسي: الفعلي ٣.٧٪ على أساس سنوي؛ 4.2% على أساس سنوي (سابقًا)؛

مؤشر أسعار التجزئة الأساسي: -0.5% على أساس شهري (فعليًا)؛ 0.3% على أساس شهري (سابقًا)؛

تباطأ التضخم في المملكة المتحدة، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المستهلكين الشامل (CPI) في نوفمبر 2025، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الشامل 3.5% سنويًا (مقارنةً بـ 3.8%)، ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.2% (مقارنةً بـ 3.6%). ويعود هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، والكحول والتبغ، والملابس، وتكاليف السكن للمالكين. كما انخفض التضخم الأساسي انخفاضًا طفيفًا، مما يعكس تباطؤ نمو أسعار السلع والخدمات. بينما بقيت أسعار الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، دون تغيير عن الشهر السابق.

المصدر: xStation5