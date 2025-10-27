عاجل: مؤشر Ifo يفوق التوقعات بقليل

مؤشر Ifo لمناخ الأعمال لشهر أكتوبر: 88.4 (المتوقع: 88.0؛ السابق: 87.7)

توقعات Ifo: 91.6 (المتوقع: 90.0؛ السابق: 89.7)

التقييم الحالي لـ Ifo: 85.3 (86.0؛ السابق: 85.7)

يُظهر مؤشر Ifo الألماني لمناخ الأعمال لشهر أكتوبر تحسنًا عامًا معتدلًا إلى 88.4، متجاوزًا التوقعات قليلاً. كان هذا الارتفاع مدفوعًا بالكامل بمؤشر التوقعات، الذي قفز بشكل كبير إلى 91.6، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2022 وأعلى بكثير من توقعات 90.0. يشير هذا إلى أن الشركات متفائلة بشأن انتعاش اقتصادي مستقبلي في العام الجديد، مما يعزز الآمال في الخروج من الانكماش. ومع ذلك، انخفض مؤشر التقييم الحالي إلى 85.3، مما يدل على أن الشركات وجدت الوضع الحالي أسوأ قليلاً في أكتوبر. قد يعني الاختلاف أن الشركات أقرت بانخفاض طفيف في الوقت الحاضر، لكن توقعاتها للمستقبل (الربع الرابع وحتى العام الجديد) تحسنت بشكل كبير. من المرجح أن تكون التوقعات المتفائلة مدعومة بالإنفاق الضخم على البنية التحتية العامة والدفاع. علاوة على ذلك، فإن تكاليف الطاقة منخفضة ومن شأن مستويات أسعار الفائدة المنخفضة أن تشجع الشركات على زيادة الاستثمارات.

يواصل مؤشر DE40 عمليات البيع منذ بداية الجلسة، على الرغم من معنويات السوق الجيدة المتعلقة بالمحادثات القادمة بين ترامب وشي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.