حصاد الأسواق (27.10.2025)

ارتفعت أسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ وسط تحسن المعنويات بشأن التجارة مع الصين. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية. وارتفع مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.70%، متجاوزًا 50,000 نقطة لأول مرة .

عززت الإشارات الإيجابية من واشنطن وبكين التوقعات بتحقيق انفراجة بعد يومين من المحادثات. ومن المتوقع أن يجتمع ترامب وشي في وقت لاحق من هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية - وهي الثالثة خلال تسعة أشهر. وتقدمت كل من العقود الآجلة الأمريكية والأسواق الآسيوية في عناوين الأخبار .

صرح ترامب بأنه من الممكن توقيع اتفاقية نهائية بشأن تيك توك هذا الأسبوع، مشيرًا إلى موافقة شي الأولية. وخلال زيارته إلى ماليزيا، تم أيضًا توقيع اتفاقيات إضافية للتجارة والمعادن النادرة .

أبلغ رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ نظيره الأسترالي ألبانيز أن بكين مستعدة لشراكة استراتيجية أكثر استقرارًا، مما يدعم آفاق السلع والاستثمار الأسترالية .

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن المحادثات مع الصين كانت مثمرة وأنه من الممكن توقيع اتفاقية يوم الخميس في كوريا الجنوبية. وأشار إلى استئناف الصين عمليات شراء كبيرة من فول الصويا الأمريكي، وتأجيل توسيع تراخيص تصدير المعادن الأرضية النادرة لمدة عام. وأضاف أن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% قد "أُزيل من التداول ".

ارتفعت الأرباح الصناعية الصينية بنسبة 21.6% على أساس سنوي في سبتمبر (بعد ارتفاع بنسبة 20.4% في أغسطس)، وارتفعت بنسبة 3.2% منذ بداية العام حتى تاريخه، مسجلةً أفضل نتيجة منذ أغسطس 2024. ويبدو أن إجراءات بكين للحد من المنافسة السعرية المفرطة تُحسّن هوامش الربح .

ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي قليلاً مع ارتفاع قيمة العملات المرتبطة بالصين. وحدد بنك الشعب الصيني سعر صرف اليوان المرجعي عند أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مما عزز شهية المخاطرة الإقليمية .

تسارع مؤشر أسعار المنتجين لقطاع الخدمات في اليابان إلى 3.0% على أساس سنوي (من 2.7% سابقًا)، مما يؤكد استمرار ضغوط التكلفة في قطاع الخدمات .

في الأرجنتين، حقق حزب الرئيس خافيير ميلي فوزًا حاسمًا في الانتخابات الفرعية، معززًا بذلك سيطرته على الكونغرس. وإلى جانب حزمة الدعم الأمريكية البالغة 20 مليار دولار، تُعتبر هذه النتيجة حافزًا إيجابيًا للأصول الأرجنتينية .