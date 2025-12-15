عاجل: مؤشر إمباير في نيويورك أقل بكثير من المتوقع! 📉

١٤:٣٠ - مؤشر ولاية نيويورك (ديسمبر):
- المنشور: -٣,٩
- المتوقع: ٩,٩
- السابق: ١٨,٧
أظهر مؤشر إمباير ستيت في نيويورك انخفاضًا حادًا وغير متوقع. وبالنظر إلى أن هذا الاستطلاع يرصد توجهات كبار المديرين التنفيذيين في نيويورك، فقد يُشير ذلك إلى أن معنويات المستثمرين، حتى في أكبر الشركات، وفي إحدى أغنى الولايات الأمريكية، وفي خضم موسم أعياد الميلاد، أضعف بكثير مما توقعه الكثيرون. قد يكون هذا مجرد خلل مؤقت في البيانات، أو بداية لاتجاه أوسع. لذا، ينبغي على المستثمرين متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى التي ستصدرها الولايات المتحدة خلال الأسابيع والأشهر القادمة عن كثب.
