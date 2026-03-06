أرامكو تعدّل أسعار النفط لشهر أبريل وترفع علاوة الخام العربي الخفيف

أعلنت أرامكو السعودية عن تعديل أسعار البيع الرسمية للنفط الخام لشهر أبريل، حيث قررت رفع سعر الخام العربي الخفيف المخصص لعملائها في آسيا مقارنة بالشهر السابق، في خطوة تعكس تحركات السوق العالمية وتطورات الطلب على النفط.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، فقد تم تحديد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف بعلاوة قدرها 2.50 دولار للبرميل فوق متوسط مؤشر خامي عمان ودبي. ويعد هذا الارتفاع ملحوظًا مقارنة بسعر شهر مارس، الذي كان يعادل متوسط عمان/دبي دون أي علاوة. أما في شهر فبراير، فقد كان السعر أعلى من هذا المؤشر بعلاوة بلغت 0.30 دولار للبرميل.

ولم تقتصر التعديلات على السوق الآسيوية فقط، إذ شملت مناطق أخرى من العالم. فقد حددت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى البحر المتوسط لشهر أبريل بعلاوة تبلغ 2.65 دولار للبرميل فوق سعر خام برنت المتداول في بورصة إنتركونتننتال. ويأتي ذلك بعد أن كان السعر في الشهر السابق أقل من برنت بخصم قدره 0.85 دولار للبرميل.

كما رفعت أرامكو السعر المخصص للمشترين في شمال غرب أوروبا بمقدار 3.50 دولار، ليصبح بعلاوة 2.85 دولار فوق خام برنت في بورصة إنتركونتننتال. وتعكس هذه الزيادة تحسن الطلب في الأسواق الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.

وفي ما يتعلق بالسوق الأمريكية، قامت الشركة أيضًا بزيادة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للمشترين في أمريكا الشمالية بمقدار 2.50 دولار. وبذلك يصل السعر إلى علاوة تبلغ 4.60 دولار فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت.

وتشير هذه التعديلات في الأسعار إلى سعي أرامكو لمواكبة تغيرات العرض والطلب في الأسواق العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تنافسية النفط السعودي في مختلف المناطق الرئيسية المستهلكة للطاقة حول العالم.