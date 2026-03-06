إغلاق وحدتين لإنتاج الخام في مصفاة سترة البحرينية بسبب التوترات الإقليمية

أقدمت شركة شركة نفط البحرين المعروفة باسم بابكو على إيقاف تشغيل وحدتين لمعالجة النفط الخام في مصفاة سترة، التي تعد من أكبر المنشآت النفطية في البحرين، وذلك في ظل تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط والتوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وبحسب مذكرة صادرة عن منصة البيانات الصناعية إندستريال إنفو ريسورسيز (آي.آي.آر) ، فقد تم إغلاق الوحدتين كإجراء احترازي مرتبط بالأوضاع الإقليمية الراهنة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصفاة نحو 448 ألف برميل يوميًا، ما يجعلها مركزًا رئيسيًا في قطاع تكرير النفط البحريني.

وأوضحت المنصة في تقريرها، الذي اطلعت عليه وكالة Reuters، أن الوحدتين المتوقفتين تمثلان قدرة إنتاجية تبلغ نحو 173 ألف برميل يوميًا. وتشير التقديرات الأولية إلى احتمال استئناف التشغيل التدريجي لهاتين الوحدتين بحلول 15 مارس، إذا استقرت الأوضاع الأمنية في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوترات العسكرية بين القوى الإقليمية والدولية. فقد ردت إيران على عملية عسكرية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية في عدد من دول الخليج.

وأثارت هذه التطورات مخاوف واسعة في أسواق الطاقة العالمية، نظرًا لحساسية البنية التحتية النفطية في المنطقة وتأثير أي اضطرابات فيها على إمدادات النفط الدولية. كما دفعت بعض الشركات النفطية إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية منشآتها وضمان سلامة عملياتها.

وتتابع الجهات المعنية في البحرين تطورات الوضع عن كثب، مع التركيز على استعادة العمليات التشغيلية الكاملة في أقرب وقت ممكن، مع الحفاظ على معايير السلامة والأمن في ظل الظروف الإقليمية المتقلبة.