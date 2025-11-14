ملخص موسم أرباح الشركات الأمريكية 🗽ما تُظهره أحدث بيانات FactSet

على الرغم من التصحيح المستمر في وول ستريت، تشير بيانات FactSet Research إلى استمرار قوة موسم الأرباح في جميع الشركات المساهمة الأمريكية. إليكم أبرز النتائج الفعلية حتى 7 نوفمبر (بعد تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى باستثناء إنفيديا).

تقييمات أعلى من المعدلات طويلة الأجل: يتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مكرر ربحية متوقع يبلغ 22.7، وهو أعلى من متوسط ​​5 سنوات (20.0) وأعلى من متوسط ​​10 سنوات (18.6) - مما يشير إلى تقييمات مرتفعة مقارنةً بمستوياتها التاريخية.

لا تزال التوقعات متباينة: بالنظر إلى الربع الرابع، أصدرت 42 شركة توقعات سلبية لأرباح السهم، بينما قدمت 31 شركة توقعات إيجابية، مما يشير إلى نظرة مستقبلية حذرة وليست متشائمة.

مراجعات تصاعدية عبر القطاعات: في بداية الربع (30 سبتمبر)، قُدّر نمو الأرباح بنسبة 7.9%. وقد تفوقت الشركات بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، مما رفع معدل النمو المختلط، حيث أعلنت 10 قطاعات الآن عن أرباح أعلى بفضل مفاجآت إيجابية في ربحية السهم.

نمو الأرباح يكتسب زخمًا: من المتوقع أن تنمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 13.1% على أساس سنوي في الربع الثالث. وفي حال تأكيد ذلك، سيمثل هذا الربع الرابع على التوالي الذي يشهد نموًا في الأرباح بأرقام مزدوجة، مما يُظهر زخمًا قويًا للشركات.

موسم قوي لتقارير الربع الثالث: مع إعلان 91% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها المالية، تجاوزت أرباح 82% توقعات الأرباح، بينما تجاوزت 77% توقعات الإيرادات - وهو ربع إيجابي بشكل عام.

المصدر: FactSet

82% من الشركات تجاوزت توقعات أرباح السهم، و77% تجاوزت الإيرادات المتوقعة

يشهد موسم أرباح الربع الثالث نتائج قوية، متجاوزًا توقعات المحللين بفارق كبير. ويُعدّ ارتفاع حصة شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو أمرٌ مفاجئ، مؤشرًا إيجابيًا، حيث يُظهر المؤشر الآن أرباحًا أعلى من مستويات الأسبوع الماضي وتقديرات نهاية الربع.

مع إعلان 91% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها المالية، تجاوزت 82% توقعات أرباح السهم - أي أعلى بكثير من متوسط ​​5 سنوات (78%) ومتوسط ​​10 سنوات (75%). إذا ثبتت هذه النسبة، فستُطابق أفضل معدل أرباح مُحقق منذ الربع الثالث من عام 2021.

كما أن حجم مفاجآت الأرباح إيجابي: ففي المجمل، تتجاوز الأرباح التوقعات بنسبة 7%، مُطابقةً متوسط ​​10 سنوات (وأقل بقليل من اتجاه 5 سنوات البالغ 8.4%).

يتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآن نحو تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 13.1% على أساس سنوي في الربع الثالث، مسجلاً بذلك نمواً في الأرباح بنسبة ثنائية الرقم للربع الرابع على التوالي. وقد ارتفع هذا الرقم بثبات من 7.9% في نهاية الربع الثالث و10.7% قبل أسبوع واحد فقط، مدعوماً بنتائج فاقت التوقعات.

خلال الأسبوع الماضي، حققت شركات القطاعات الصناعية والمالية والرعاية الصحية أكبر مفاجآت أرباح، مما دفع معدل نمو الأرباح الإجمالي إلى الارتفاع.

منذ 30 سبتمبر، جاءت أكبر المساهمات الإيجابية في نمو الأرباح من شركات القطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية التقديرية. وقد عوّضت النتائج الضعيفة من خدمات الاتصالات هذه المكاسب جزئياً.