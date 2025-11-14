ملخص موسم أرباح الشركات الأمريكية 🗽ما تُظهره أحدث بيانات FactSet

على الرغم من التصحيح المستمر في وول ستريت، تشير بيانات FactSet Research إلى استمرار قوة موسم الأرباح في جميع الشركات المساهمة الأمريكية. إليكم أبرز النتائج الفعلية حتى 7 نوفمبر (بعد تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى باستثناء إنفيديا).
- موسم قوي لتقارير الربع الثالث: مع إعلان 91% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها المالية، تجاوزت أرباح 82% توقعات الأرباح، بينما تجاوزت 77% توقعات الإيرادات - وهو ربع إيجابي بشكل عام.
- نمو الأرباح يكتسب زخمًا: من المتوقع أن تنمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 13.1% على أساس سنوي في الربع الثالث. وفي حال تأكيد ذلك، سيمثل هذا الربع الرابع على التوالي الذي يشهد نموًا في الأرباح بأرقام مزدوجة، مما يُظهر زخمًا قويًا للشركات.
- مراجعات تصاعدية عبر القطاعات: في بداية الربع (30 سبتمبر)، قُدّر نمو الأرباح بنسبة 7.9%. وقد تفوقت الشركات بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، مما رفع معدل النمو المختلط، حيث أعلنت 10 قطاعات الآن عن أرباح أعلى بفضل مفاجآت إيجابية في ربحية السهم.
- لا تزال التوقعات متباينة: بالنظر إلى الربع الرابع، أصدرت 42 شركة توقعات سلبية لأرباح السهم، بينما قدمت 31 شركة توقعات إيجابية، مما يشير إلى نظرة مستقبلية حذرة وليست متشائمة.
- تقييمات أعلى من المعدلات طويلة الأجل: يتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مكرر ربحية متوقع يبلغ 22.7، وهو أعلى من متوسط 5 سنوات (20.0) وأعلى من متوسط 10 سنوات (18.6) - مما يشير إلى تقييمات مرتفعة مقارنةً بمستوياتها التاريخية.
82% من الشركات تجاوزت توقعات أرباح السهم، و77% تجاوزت الإيرادات المتوقعة
- يشهد موسم أرباح الربع الثالث نتائج قوية، متجاوزًا توقعات المحللين بفارق كبير. ويُعدّ ارتفاع حصة شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو أمرٌ مفاجئ، مؤشرًا إيجابيًا، حيث يُظهر المؤشر الآن أرباحًا أعلى من مستويات الأسبوع الماضي وتقديرات نهاية الربع.
- مع إعلان 91% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها المالية، تجاوزت 82% توقعات أرباح السهم - أي أعلى بكثير من متوسط 5 سنوات (78%) ومتوسط 10 سنوات (75%). إذا ثبتت هذه النسبة، فستُطابق أفضل معدل أرباح مُحقق منذ الربع الثالث من عام 2021.
- كما أن حجم مفاجآت الأرباح إيجابي: ففي المجمل، تتجاوز الأرباح التوقعات بنسبة 7%، مُطابقةً متوسط 10 سنوات (وأقل بقليل من اتجاه 5 سنوات البالغ 8.4%).
- يتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآن نحو تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 13.1% على أساس سنوي في الربع الثالث، مسجلاً بذلك نمواً في الأرباح بنسبة ثنائية الرقم للربع الرابع على التوالي. وقد ارتفع هذا الرقم بثبات من 7.9% في نهاية الربع الثالث و10.7% قبل أسبوع واحد فقط، مدعوماً بنتائج فاقت التوقعات.
- خلال الأسبوع الماضي، حققت شركات القطاعات الصناعية والمالية والرعاية الصحية أكبر مفاجآت أرباح، مما دفع معدل نمو الأرباح الإجمالي إلى الارتفاع.
- منذ 30 سبتمبر، جاءت أكبر المساهمات الإيجابية في نمو الأرباح من شركات القطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية التقديرية. وقد عوّضت النتائج الضعيفة من خدمات الاتصالات هذه المكاسب جزئياً.
- كما يتميز أداء الإيرادات بالقوة: حيث تتفوق الشركات على تقديرات الإيرادات بمعدلات تفوق بكثير المعدلات التاريخية، حيث أبلغ العديد منها عن نمو ملحوظ على أساس سنوي.
هل سيستمر اتجاه الأرباح القوي؟
- إذا حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نموًا في الأرباح بنسبة 13.1% للربع الثالث، فسيكون ذلك الربع الرابع على التوالي الذي يشهد نموًا في الأرباح بنسبة مئوية من رقمين على أساس سنوي، والربع التاسع على التوالي الذي يشهد نموًا إيجابيًا في الأرباح بشكل عام - وهو مؤشر على قوة الشركات المستدامة.
- أظهرت ثمانية من أصل أحد عشر قطاعًا نموًا في الأرباح على أساس سنوي، مع أقوى المساهمات من قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والمرافق، والمواد، والصناعات.
- في الوقت نفسه، سجلت ثلاثة قطاعات انخفاضًا، بقيادة خدمات الاتصالات.
- فيما يتعلق بالإيرادات، تجاوزت 77% من شركات ستاندرد آند بورز 500 التوقعات. وهذا أعلى بكثير من متوسطي 5 سنوات (70%) و10 سنوات (66%). وتجاوزت الإيرادات الإجمالية التقديرات بنسبة 2.1%، وهو ما يتوافق مع المعدل الطبيعي لخمس سنوات ويتجاوز متوسط 10 سنوات البالغ 1.4%.
- خلال الأسبوع الماضي، ساهمت نتائج الإيرادات التي فاقت التوقعات في العديد من القطاعات، وأبرزها القطاع المالي والسلع الاستهلاكية الأساسية، في رفع معدل نمو الإيرادات الإجمالي للمؤشر.
- منذ نهاية الربع الثالث (30 سبتمبر)، كانت شركات الرعاية الصحية، والقطاع المالي، والسلع الاستهلاكية التقديرية هي المساهم الأكبر في ارتفاع نمو الإيرادات، مما يعكس زخمًا واسع النطاق في مختلف القطاعات الدورية والدفاعية.
نمو الإيرادات آخذ في الارتفاع
- ارتفع معدل نمو الإيرادات المختلط لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 للربع الثالث إلى 8.3%، مقارنةً بـ 7.9% الأسبوع الماضي و6.3% بنهاية الربع الثالث. إذا استقر هذا المعدل عند 8.3%، فسيكون أقوى نمو للإيرادات منذ الربع الثالث من عام 2022 (11%)، ويمثل الربع العشرين على التوالي من التوسع في الإيرادات على أساس سنوي.
- تسجل جميع القطاعات الأحد عشر نموًا في الإيرادات مقارنةً بالعام السابق، حيث تقود قطاعات تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية وخدمات الاتصالات هذا النمو، مما يُظهر قوةً كبيرةً في جميع أنحاء المؤشر.
- يتوقع المحللون نموًا في الأرباح بنسبة 7.5% في الربع الرابع من عام 2025، و11.8% في الربع الأول من عام 2026، و12.7% في الربع الثاني من عام 2026. وبالنسبة لعام 2025 بأكمله، يُتوقع أن يبلغ نمو الأرباح 11.6%.
- يتداول مؤشر S&P 500 حاليًا عند نسبة سعر إلى ربحية مستقبلية تبلغ 22.7، وهو أعلى من متوسطي السنوات الخمس (20.0) والعشر سنوات (18.6)، وإن كان أقل قليلاً من مستوى 22.8 المسجل في نهاية الربع الثالث.
لا تزال أرباح السهم الواحد تتجاوز التوقعات
- مع إعلان 91% من الشركات عن نتائج الربع الثالث، حققت 82% منها أرباحًا للسهم الواحد فاقت التوقعات، و3% حققت التقديرات، بينما لم تحقق 15% منها.
- يتجاوز معدل أرباح السهم الواحد البالغ 82% متوسطات أرباح السهم الواحد على مدار عام واحد (77%)، و5 سنوات (78%)، و10 سنوات (75%).
- إذا ثبت هذا المعدل، فسيكون مطابقًا لأعلى معدل أرباح منذ الربع الثالث من عام 2021.
- تشمل الشركات الرائدة في تحقيق أرباح السهم الواحد ما يلي:
- الرعاية الصحية - ٩٣٪
- السلع الاستهلاكية الأساسية - ٩٣٪
- تكنولوجيا المعلومات - ٩٢٪
- القطاع المالي - ٨٩٪
- أضعف القطاعات هو خدمات الاتصالات - ٦٢٪.
حجم مفاجأة الأرباح
- في المتوسط، تُعلن الشركات عن أرباح أعلى بنسبة 7.0% من التوقعات - وهو ما يتماشى مع متوسط 10 سنوات، وإن كان أقل بقليل من متوسطي عام وخمس سنوات.
- شهد قطاع الصناعات أكبر مفاجأة صعودية، حيث تجاوزت أرباحه التوقعات بنسبة 15.6%. من أبرز المساهمين:
- شركة ساوث ويست إيرلاينز (0.11 دولار أمريكي مقابل -0.04 دولار أمريكي)
- شركة أوبر تكنولوجيز (3.11 دولار أمريكي مقابل 0.69 دولار أمريكي)
- شركة يو بي إس (1.74 دولار أمريكي مقابل 1.29 دولار أمريكي)
مؤشر US500 (مخطط D1)
