عاجل: مؤشر مديري المشتريات الأمريكي يفوق التوقعات قليلاً؛ EURUSDلا يتفاعل 📌

02:45 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر:
- مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمي من ستاندرد آند بورز: القراءة الفعلية 55.0؛ التوقعات 54.6؛ القراءة السابقة 54.8؛
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي من ستاندرد آند بورز: القراءة الفعلية 51.9؛ التوقعات 52.0؛ القراءة السابقة 52.5؛
- مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي من ستاندرد آند بورز: القراءة الفعلية 54.8؛ التوقعات 54.5؛ القراءة السابقة 54.6؛
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية في الولايات المتحدة أداءً قويًا بشكل عام: تراجع قطاع التصنيع إلى 51.9 (مقابل 52.0 المتوقعة و52.5 السابقة)، بينما استقر المؤشر المركب عند 54.8 (54.6 السابقة). وأشار كريس ويليامسون من ستاندرد آند بورز جلوبال إلى أن الأرقام تشير إلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% تقريبًا في الربع الرابع، مدعومًا بارتفاع إنتاج قطاعي التصنيع والخدمات وتحسن ثقة الشركات. ومع ذلك، حذر من أن تباطؤ الطلبات الجديدة وتراكم المخزونات غير المباعة بشكل قياسي يشير إلى ضعف محتمل في المستقبل بالنسبة للمصانع، في حين تظل أسعار المدخلات والمخرجات المرتفعة - المرتبطة جزئيا بالتعريفات الجمركية - والتوظيف الحذر من المخاوف بالنسبة لصناع السياسات الذين يركزون على التضخم.
