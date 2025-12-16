ملخص اليوم: الدولار يتراجع بعد تقرير الوظائف غير الزراعية؛ النفط الخام (غرب تكساس الوسيط) عند أدنى مستوى له منذ عام 2021 💡

واصل سوق الأسهم الأمريكية خسائره بعد أن هددت إدارة ترامب باتخاذ إجراءات انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب الضرائب المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية، حيث أشار البيت الأبيض إلى شركات مثل أكسنتشر وسيمنز وسبوتيفاي، من بين شركات أخرى، كأهداف محتملة لقيود أو رسوم جديدة.

ويلجأ الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد إلى استخدام الأدوات التنظيمية والعقوبات المالية ضد عمالقة التكنولوجيا الأمريكية؛ ففي عام 2024، تجاوزت إيرادات العقوبات المفروضة على شركات التكنولوجيا الكبرى وحدها إيرادات الضرائب التي دفعتها شركات التكنولوجيا الأوروبية، ومن المتوقع أن تدفع شركات آبل وميتا ولينكدإن وإكس وجوجل مليارات الدولارات كغرامات في الفترة 2024-2025. تُحسب هذه العقوبات على أساس الإيرادات العالمية للشركات الأم، لذا فإن تحسينها المحاسبي محدود، لكن تأثيرها على التقييمات يتوزع بمرور الوقت مع انخفاض قيمتها تدريجيًا في السوق. يكمن جوهر هذا الصراع في التناقض بين نموذج شركات التكنولوجيا الكبرى (معالجة البيانات الضخمة، والوضع شبه الاحتكاري، والحد الأدنى من الرقابة) وفلسفة الاتحاد الأوروبي التنظيمية (المنافسة وحماية المستهلك)، وهو ما يفسر انتظام هذه التدخلات ونطاقها. من وجهة نظر الولايات المتحدة، تكمن المخاطر في الجانب الاقتصادي: ففي الميزان التجاري مع أوروبا، تُعدّ خدمات تكنولوجيا المعلومات من المجالات القليلة التي تُعوّض فيها الولايات المتحدة جزئيًا عجزها، ولذا تُدافع الإدارة الأمريكية بقوة عن مصالح شركاتها.

يسود جوٌّ من النفور المعتدل من المخاطرة المؤشرات العالمية، حيث انخفض مؤشر WIG20 بأكثر من 1%، ومؤشر WIG الأوسع بنحو 0.9%، ومؤشر S&P 500 بنحو 0.5%، ومؤشر ناسداك بنحو 0.1%، ما يعكس تضاربًا بين تباطؤ النمو، وعدم اليقين بشأن البيانات الاقتصادية الكلية، والوضع الجيوسياسي (ترامب ضد الاتحاد الأوروبي، والحرب في أوكرانيا)، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وفي سوق العملات، يتراجع الدولار بشكل واضح استجابةً لبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الضعيفة نسبيًا. ويُحقق الزلوتي البولندي أداءً جيدًا للغاية، وكذلك الين والجنيه الإسترليني.

وتُشير أحدث البيانات من أسواق العمل والاستهلاك الأمريكية إلى تباطؤ تدريجي، وليس إلى انهيار اقتصادي. شهدت مبيعات التجزئة في أكتوبر ركودًا شبه تام (0.0% شهريًا)، وأظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر إضافة 64 ألف وظيفة جديدة فقط، مع بلوغ معدل البطالة 4.6%، وتزايد عدد العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية، ونمو ضعيف جدًا في الأجور (0.1% شهريًا). في الوقت نفسه، بقي مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر (المركب 53، التصنيع 51.8، الخدمات 52.9) فوق مستوى 50، إلا أن هذا هو الانخفاض الثالث على التوالي، مما يشير إلى تباطؤ في زخم النمو.

ترسم مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر ديسمبر صورة متباينة، ولكنها ضعيفة عمومًا، لاقتصاد منطقة اليورو. ففي ألمانيا، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 47.7 (أقل من التوقعات)، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 52.6، والمؤشر المركب إلى 51.5، مما ينذر بمزيد من المشاكل للصناعة وتباطؤ في النمو على مستوى الاقتصاد ككل. أما في فرنسا، فقد فاجأ قطاع التصنيع الجميع بأدائه الإيجابي (50.6، عائدًا إلى التوسع)، لكن قطاع الخدمات كاد أن يشهد ركودًا، لذا تبقى الصورة هشة. يُهيمن ضعف ألمانيا على نظرة السوق، مما يُضعف اليورو والعوائد، ويُحدّ من قدرة البنك المركزي الأوروبي على تبني خطاب أكثر تشدداً في عام 2026؛ ويتمثل السيناريو الأساسي في الحفاظ على موقف محايد، دون أي تشديد نقدي ملحوظ.

وتشير بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة إلى مزيد من التراجع في التوظيف، مصحوباً باستمرار نمو الأجور المرتفع. ويتراجع التوظيف (بما في ذلك انخفاض قدره 38,000 وظيفة، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 5.1%)، لكن متوسط ​​الأجور ينمو بنسبة 4.7% على أساس سنوي، وهو أعلى بقليل من التوقعات، مما يُبقي على الضغوط التضخمية. ويُفاقم هذا المزيج (سوق عمل أضعف + أجور مرتفعة باستمرار) الوضع بالنسبة للجنيه الإسترليني، ويزيد من معضلة بنك إنجلترا: فالبيانات تُرجّح خفض سعر الفائدة (ويتوقع السوق ذلك بالفعل في الاجتماع القادم)، لكن مسار التضخم قد يبقى متقلباً.

في بولندا، انخفض معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر إلى 2.5% على أساس سنوي، بينما بلغ التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، 2.7% على أساس سنوي؛ وباستثناء الأسعار المُدارة، انخفض ضغط الأسعار إلى 2.0%. تؤكد هذه البيانات أن التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك الوطني البولندي، وتدعم استمرار دورة التيسير النقدي، على الرغم من أن هذه القراءة لم تُحدث رد فعل كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الزلوتي البولندي، الذي لا يزال عند أدنى مستوياته في سبتمبر.

انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 55 دولارًا، وخام برنت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، مسجلةً أدنى مستوياتها منذ عام 2021، وسط مخاوف من فائض قياسي في المعروض عام 2026. (تتحدث وكالة الطاقة الدولية عن فائض يبلغ حوالي 4 ملايين برميل يوميًا، بينما تتحدث إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن فائض يبلغ حوالي مليوني برميل يوميًا)، وذلك مع استبعاد سيناريو السلام في أوكرانيا، الذي قد يُتيح زيادة صادرات النفط الروسي. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر المعنويات سلبًا بالبيانات الضعيفة من الصين (انخفاض الإنتاج الصناعي وتباطؤ مبيعات التجزئة)، فضلًا عن تعقيدات جانب العرض المتعلقة بفنزويلا (شحنات متوقفة، وخصومات، ونزاعات تعاقدية عقب احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط).