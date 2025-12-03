اقرأ أكثر
٦:٠٢ م · ٣ ديسمبر ٢٠٢٥

ارتفاع قياسي جديد في أسعار النحاس!🚨

COPPER
السلع
-
-

يواصل النحاس ارتفاعه، محققًا أعلى سعر قياسي جديد له متجاوزًا 11,400 دولار أمريكي للطن.

 

شهد مؤتمر "أسبوع النحاس الآسيوي" الذي اختُتم مؤخرًا إشارة المحللين بوضوح إلى نقص وشيك في النحاس.

تخفض مصافي التكرير الصينية إنتاجها، وقد أدت سلسلة من الحوادث في المناجم خلال الأشهر القليلة الماضية إلى انخفاض كبير في إمدادات المادة الخام. ويقوم المنتجون والمستوردون بتخزين كميات هائلة من المعدن، استعدادًا لتحديات التوافر على المدى الطويل والزيادة المتوقعة في الطلب، مدفوعةً بإنشاء مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة، مما يضع المعدن في اتجاه تصاعدي قوي وطويل الأجل.

 
 

النحاس (D1)

المصدر: xStation5

٥ ديسمبر ٢٠٢٥, ١١:١٥ م

٥ ديسمبر ٢٠٢٥, ١٠:٤٩ م

٥ ديسمبر ٢٠٢٥, ٩:٤٩ م

٥ ديسمبر ٢٠٢٥, ٨:٤٨ م

