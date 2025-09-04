عاجل: مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع 📈 ارتفاع US30

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM): القراءة الفعلية ٥٢ (التوقعات: ٥١، السابق: ٥٠.١)
- الطلبات الجديدة: ٥٦.٠ (التوقعات: ٥١.١، السابق: ٥٠.٣)
- الأسعار المدفوعة: ٦٩.٢ (التوقعات: ٦٩.٥، السابق: ٦٩.٩)
- التوظيف: ٤٦.٥ (التوقعات: ٤٦.٧، السابق: ٤٦.٤)
مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي الصادر عن ستاندرد آند بورز: القراءة الفعلية النهائية ٥٤.٦ (التوقعات: ٥٥.٣، السابق: ٥٥.٤)
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات: القراءة الفعلية النهائية ٥٤.٥ (التوقعات: ٥٥.٤، السابق: ٥٥.٤)
المصدر: xStation5