تواصل تسلا تجاربها على برمجيات سياراتها، وقد لفت آخر تحديث انتباه الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) الأمريكية. كان رد فعل سوق الأسهم فاترًا. انخفض سعر سهم تسلا اليوم بأكثر من 2% على الرغم من المناخ الإيجابي الذي أعقب نشر بيانات الاقتصاد الكلي، مما يشير إلى أن المخاطر التنظيمية بدأت تتفوق على المعنويات.

أطلقت الشركة وضع قيادة ذاتية جديد في سياراتها يحمل اسم "ماد ماكس" المثير للقلق. يشير الاسم بطبيعة الحال إلى أفلام الحركة والمطاردات المذهلة، وهو أمر لم يكن ليُثير الدهشة لولا أن تسلا تُصنّع السيارات. سيارات لا يزال أمامها طريق طويل قبل أن تُثبت للعملاء والجهات التنظيمية أن وضع القيادة الذاتية آمن. يُشدد وصف الشركة المصنعة على "الحفاظ على سرعات أعلى وتغيير المسارات بشكل متكرر". ومع ذلك، تُشير تقارير المستخدمين والتغطية الإعلامية إلى أن السيارة في هذا الوضع تتجاهل حدود السرعة على الطريق. لفت هذا انتباه الجهة التنظيمية على الفور، التي طلبت من تسلا توضيحات مُفصلة كجزء من تحقيق أوسع نطاقًا في وضع القيادة الذاتية الجديد.

لدى الجهات التنظيمية الفيدرالية معرفة جيدة بشركة تيسلا ورئيسها التنفيذي بفضل التحقيقات العديدة التي أُجريت في السنوات الأخيرة. خلال فترة عملها القصيرة، كجزء غير رسمي وغير دستوري من إدارة الرئيس، ألحقت وكالة "DOGE" (وكالة إدارة الطاقة) التي تهدف إلى "تحسين" الميزانية الفيدرالية أضرارًا لا يمكن إصلاحها بعمل العديد من الوكالات ومعاهد الأبحاث. ومع ذلك، لم ينجح إيلون ماسك في التأثير بشكل كافٍ على الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، التي تواصل سلسلة من القضايا ضد الشركة. واليوم، ازدادت قائمة التحقيقات، وقد تواجه الشركة عواقب وخيمة إذا خلصت الوكالة إلى أن تعريض مستخدمي الطرق للخطر وانتهاك القانون كان متعمدًا.

حاليًا، تُحلل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) سلوك نظام مساعدة السائق في ملايين المركبات، بما في ذلك تقارير عن مخالفات مرورية وحوادث تصادم.

لا تزال البيئة القانونية صعبة على الشركة، كما يُذكرنا حكم محكمة في أغسطس/آب في فلوريدا بمنح مبلغ يتجاوز 240 مليون دولار في قضية تتعلق بنظام القيادة الآلية. وبالتالي، قد يزيد كل إخطار جديد للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) من احتمالية تكبد المزيد من التكاليف القانونية وتغييرات في المنتجات. يُثير توقيت تحديث هذا البرنامج حيرةً، إذ أصدرت الشركة نتائجها للربع الثالث هذا الأسبوع. وقد قوبلت النتائج بفتورٍ نسبي، على الرغم من الإيرادات القوية والنجاحات في تنويع محفظة الشركة. ولا بد من التساؤل عمّا إذا كانت هوامش ربح الشركة المتقلصة على مر السنين قادرة على تحمّل غراماتٍ ودعاوى قضائية بملايين الدولارات.

سيُظهر الوقت مدى صبر الجهات التنظيمية والمستثمرين. ومع ذلك، تُشكّل مثل هذه القرارات ضغطًا على التقييم وتُمثّل خطرًا يجب تقييمه.

TSLA.US (D1)

المصدر: xStation5