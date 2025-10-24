بروكتر آند جامبل: بعد الأرباح

بروكتر آند جامبل شركة أمريكية عملاقة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران، تضم مجموعة من العلامات التجارية العالمية. تُعد واحدة من أكبر الشركات في قطاع السلع الاستهلاكية، وتُعرف بكونها من رواد توزيع الأرباح. تؤكد أحدث النتائج التي نشرتها الشركة قبل جلسة اليوم نموًا بطيئًا ومستقرًا في المبيعات والأرباح. وقد ارتفعت أسهم الشركة بنحو 2% خلال جلسة اليوم.

سجلت بروكتر آند جامبل نموًا عضويًا معتدلًا في المبيعات بنسبة 2% على أساس سنوي، دون أي تأثير يُذكر على حجم المبيعات، مع مساهمات إيجابية من هيكل التسعير والمبيعات. وهذا يُشير إلى استقرار الطلب. وظل حجم المبيعات في جميع أنحاء المجموعة محايدًا على أساس سنوي، وكان نمو الإيرادات مدفوعًا بشكل رئيسي بسياسة التسعير وتشكيلة المنتجات. وهذا يُشير إلى استمرار الحذر لدى بعض المستهلكين، وخاصةً في الفئات الأكثر حساسية للعروض الترويجية.

النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية 2026:

ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 3% ليصل إلى 22.4 مليار دولار أمريكي.

ارتفعت الأرباح المعدلة للسهم بنسبة 3% لتصل إلى 1.99 دولار أمريكي.

ارتفعت الأرباح "المخففة" للسهم الواحد بنسبة تصل إلى 21% لتصل إلى 1.95 دولار أمريكي، نتيجةً لتأثير الأساس مقارنةً بالعام السابق.

انخفض هامش الربح الإجمالي بمقدار 50 نقطة أساس على أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى هيكل المبيعات غير المواتي، وإعادة استثمار العلامات التجارية، وارتفاع تكاليف التعريفات الجمركية والمواد الخام.

نما قطاع التجميل نموًا عضويًا بنسبة 6% بفضل الابتكارات والمبيعات القوية لمنتجات العناية بالشعر والبشرة الفاخرة. وزادت مبيعات قطاع الحلاقة العضوية بنسبة 3%، واستفادت منتجات الأطفال من هيكل مبيعات أفضل وارتفاع أحجام المبيعات.

ومع ذلك، لا تزال صورة فئات المنتجات متفاوتة. ففي قطاع العناية بالأقمشة، انخفض حجم المبيعات، لا سيما في أوروبا. وفي قطاع منتجات صيانة المنازل، كان نمو الإيرادات مدفوعًا بشكل رئيسي بالأسعار، مع انخفاض حجم المبيعات. أما في قطاع منتجات الورق المنزلي، فقد انخفض حجم المبيعات، ويعزى ذلك جزئيًا إلى العروض الترويجية المكثفة.

حافظت الشركة على ضبط التكاليف: حيث انخفضت مصاريف البيع والإدارة العامة كنسبة مئوية من الإيرادات بمقدار 40 نقطة أساس على أساس سنوي.

بلغ التدفق النقدي التشغيلي 5.4 مليار دولار أمريكي، ووصلت نسبة التدفق النقدي الحر "الإنتاجية" إلى 102%.

بلغ إجمالي المبلغ المُعاد للمساهمين 3.8 مليار دولار أمريكي (2.55 مليار دولار أمريكي أرباحًا و1.25 مليار دولار أمريكي إعادة شراء أسهم).

التوقعات

أبقت الشركة على توقعاتها للعام بأكمله، وهو أمر بالغ الأهمية للمستثمرين. من المتوقع أن يصل نمو المبيعات العضوية إلى 4%، وإجمالي المبيعات إلى 1-5%، وأرباح السهم المعدلة إلى 4% أيضًا. يشير متوسط ​​هذه الافتراضات إلى نمو بنسبة 2% تقريبًا، مما يؤكد سيناريو حذرًا ولكنه مستقر للسنة المالية، ويتماشى مع نتائج الربع الأخير.

ستتأثر نتائج السنة المالية بأكملها أيضًا بتكاليف التعريفة الجمركية التي تقدرها الشركة بحوالي 400 مليون دولار أمريكي بعد الضريبة، وارتفاع أسعار المواد الخام بحوالي 100 مليون دولار أمريكي بعد الضريبة. ويبلغ التأثير الإجمالي لهذه العوامل حوالي 19 سنتًا للسهم الواحد على الجانب السلبي. في الأرباع القادمة، سيكون العامل الرئيسي هو انتعاش أحجام المبيعات، لا سيما في أوروبا وفي منتجات العناية بالأقمشة والصيانة المنزلية، بالإضافة إلى فعالية إعادة الاستثمار في الطلب. إن ثبات التوقعات وتأثيرات سعر صرف العملة الإيجابية المحتملة يُشكلان هامش أمان معينًا، إلا أن تحقيق الحد الأقصى من الافتراضات يتطلب تحسين ديناميكيات الطلب واستمرار تحقيق الوفورات التشغيلية.

PG:US (D1)

المصدر: xStation5