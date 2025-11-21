اقرأ أكثر
١:٠٤ م · ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: مؤشر مديري المشتريات لليورو أقل من التوقعات!

EUR/USD
فوركس
-
-

البيانات الرئيسية:

09:15 - فرنسا

مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع التصنيع - نوفمبر: القراءة الفعلية 47.8 (المتوقعة 49 (السابقة 48.8)

مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات - نوفمبر: القراءة الفعلية 50.8 (المتوقعة 48.5 (السابقة 48)

 

09:30 - ألمانيا

مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع التصنيع - نوفمبر: القراءة الفعلية 48.4 (نوفمبر: القراءة المتوقعة 49.8 (السابقة 49.6)

مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات - نوفمبر: القراءة الفعلية 52.7 (المتوقعة 54 (السابقة 54.6)

 

10:00 - منطقة اليورو

مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع التصنيع - نوفمبر: القراءة الفعلية 49.7 (المتوقعة 50.1 (السابقة 50)

مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات - نوفمبر: القراءة الفعلية 53.1 (المتوقعة 52.9 (السابقة 53)

 

تُظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر تباينًا في الأوضاع في أوروبا: إذ ينكمش قطاع الصناعة في ألمانيا وفرنسا بوتيرة أسرع من المتوقع، بينما يشهد قطاع الخدمات نموًا. ولا تزال مؤشرات منطقة اليورو الإجمالية مستقرة، إلا أن ضعف الاقتصادات الرئيسية ضغط على اليورو في ظل توقعات باحتمالية زيادة التيسير النقدي من قِبَل البنك المركزي الأوروبي.

 

المصدر: xStation5

٢١ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٥٣ م

٢١ نوفمبر ٢٠٢٥, ١٠:٤٠ م

٢١ نوفمبر ٢٠٢٥, ٨:٠٧ م

٢١ نوفمبر ٢٠٢٥, ٧:٢٣ م

