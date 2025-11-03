التقويم الاقتصادي: مؤشر مديري المشتريات، ومؤشر ISM، ومؤشر ADP هذا الأسبوع 📄

سيتجه اهتمام الأسواق المالية نحو البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الخاصة، مثل مؤشر مديري المشتريات (ISM)، ومؤشر مديري المشتريات (PMI)، ومؤشر ADP، في ظل استمرار تعليق بيانات الحكومة الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.

بالإضافة إلى هذه البيانات، يُنصح بمتابعة تصريحات متحدثي الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المقرر أن يدلي كوك (الاثنين)، وبومان (الثلاثاء)، وويليامز، وهاماك، وبولسون (الخميس).

بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للمستثمرين الذين يتابعون الأسواق غير الأمريكية، سيتم الإعلان أيضًا عن قرارات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي (الثلاثاء) وبنك إنجلترا (الخميس).

التقويم الأسبوعي المفصل:

الاثنين، 3 نوفمبر

طوال اليوم: اليابان، عطلة رسمية

07:30: سويسرا، مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر

08:15: إسبانيا، مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أكتوبر

08:45: فرنسا، مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أكتوبر

08:55: ألمانيا، مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أكتوبر

09:00: منطقة اليورو، مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أكتوبر

09:30: المملكة المتحدة، مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أكتوبر

14:45: الولايات المتحدة الأمريكية، مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أكتوبر

15:00: الولايات المتحدة الأمريكية، مؤشر ISM الصناعي لشهر أكتوبر

19:00: الولايات المتحدة الأمريكية، كلمة كوك من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

الثلاثاء، 4 نوفمبر

00:30: اليابان، مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أكتوبر

03:30: أستراليا، قرار سعر الفائدة

08:00: منطقة اليورو، خطاب لاغارد من البنك المركزي الأوروبي

11:30: الولايات المتحدة الأمريكية، كلمة بومان من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

15:00: الولايات المتحدة الأمريكية، فرص عمل JOLTS لشهر سبتمبر

21:40: الولايات المتحدة الأمريكية مخزونات النفط الخام (API)

الأربعاء، ٥ نوفمبر

٢٣:٥٠ (٤ نوفمبر): اليابان، محضر اجتماع بنك اليابان

٠١:٤٥: الصين، مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لشهر أكتوبر

٠٧:٠٠: ألمانيا، طلبيات المصانع لشهر سبتمبر

٠٨:١٥: إسبانيا، مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لشهر أكتوبر

٠٨:٥٥: ألمانيا، مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لشهر أكتوبر

٠٩:٠٠: منطقة اليورو، مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لشهر أكتوبر

٠٩:٣٠: المملكة المتحدة، مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لشهر أكتوبر

١٣:١٥: الولايات المتحدة الأمريكية، مؤشر ADP لتغير التوظيف لشهر أكتوبر

١٤:٠٠: بولندا، قرار سعر الفائدة

١٤:٤٥: الولايات المتحدة الأمريكية، مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لشهر أكتوبر

١٥:٠٠: الولايات المتحدة الأمريكية، مؤشر ISM غير الصناعي لشهر أكتوبر

١٥:٣٠: الولايات المتحدة الأمريكية، تغير مخزونات النفط الخام (EIA)

الخميس، ٦ نوفمبر

٠٧:٠٠: ألمانيا، الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر

٠٨:٠٠: إسبانيا، الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر

12:00: المملكة المتحدة، قرار سعر الفائدة

12:00: المملكة المتحدة، تقرير التضخم من بنك إنجلترا

15:30: الولايات المتحدة الأمريكية، مخزونات الغاز الطبيعي (EIA)

16:00: الولايات المتحدة الأمريكية، كلمة ويليامز من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

17:00: الولايات المتحدة الأمريكية، كلمة هاماك من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

21:30: الولايات المتحدة الأمريكية، كلمة بولسون من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

الجمعة، 7 نوفمبر

23:00 (6 نوفمبر): الصين، الميزان التجاري لشهر سبتمبر

13:30: كندا، بيانات التوظيف

15:00: الولايات المتحدة الأمريكية، مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان

الأحد، 9 نوفمبر

01:30: الصين، تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر

01:30: الصين، مؤشر أسعار المنتجين الصناعي لشهر سبتمبر