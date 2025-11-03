حصاد الأسواق (03.11.2025)

لا تزال الأسواق في اليابان مغلقة بمناسبة يوم الثقافة. وتتداول أزواج العملات الرئيسية ضمن نطاقات ضيقة. ويركز المستثمرون على قرار بنك الاحتياطي الأسترالي غدًا وبيانات مؤشر مديري المشتريات ومعهد إدارة التوريد ( ISM ) اليوم.

أبقت أوبك على زيادة إنتاجها المخطط لها بمقدار +137,000 برميل يوميًا (تماشيًا مع التوقعات)، لكنها أعلنت عن تعليق مؤقت للزيادات في الربع الأول من عام 2026 بسبب مخاوف من فائض المعروض في فصل الشتاء - وهو تحول غير متوقع دعم الأسعار في بداية الأسبوع.

أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي، جون والر، عن دعمه لخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر، مشيرًا إلى ضعف سوق العمل وانخفاض التضخم على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي الناجمة عن إغلاق الحكومة الأمريكية.

وأضاف أيضًا أنه سيقبل ترشيحًا لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

استبعد ترامب إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، وألمح إلى "خطط سرية" لفنزويلا، وقال إنه "يمكن نشر" قوات أمريكية في نيجيريا.

كما ذكر أنه يجتمع بانتظام مع جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، ولا ينوي مشاركة رقائق بلاكويل في الخارج.

ارتفع معدل التضخم في معهد ملبورن إلى 3.1% على أساس سنوي (مع استمرار ارتفاعه)، وزاد إنفاق الأسر بنسبة 0.2% على أساس شهري (مع انخفاض طفيف)، وقفزت تصاريح البناء بنسبة 12%، بينما انخفضت إعلانات الوظائف في بنك ANZ بنسبة 2.2% (للمرة الرابعة على التوالي).

من المرجح أن يُبقي بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الثلاثاء.

انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع لشهر أكتوبر من 50.7 إلى 49.4، مما يُشير إلى تجدد ضعف قطاع الإنتاج.