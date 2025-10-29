اقرأ أكثر
١٢:٠٦ م · ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥

عاجل: مؤشر SPA35 ينخفض بعد أن جاء الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا أقل من المتوقع 🇪🇸 📉

أهم النقاط
SPA35
المؤشرات
-
-
أهم النقاط
  • تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسباني أكثر من المتوقع.
  • وتراجع مؤشر SPA35 لأول مرة منذ خمس جلسات.

 

9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات الناتج المحلي الإجمالي:

 

  • الناتج المحلي الإجمالي الإسباني (الربع الثالث): نمو فعلي بنسبة 2.8% على أساس سنوي؛ توقعات بنسبة 3.0% على أساس سنوي؛ 3.1% سابقًا على أساس سنوي؛
  • الناتج المحلي الإجمالي الإسباني (الربع الثالث): نمو فعلي بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي؛ توقعات بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي؛ 0.8% سابقًا على أساس ربع سنوي؛

 

 

 

٣١ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٢:٣١ ص

ارتفعت أسهم أمازون بنحو 10% بعد تقرير الأرباح 📈مؤشر US100 يحاول التعافي
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥, ١١:١٠ م

الملخص اليومي: المركزي الأوروبي، الفيدرالي، وMAG7 - إشارات متضاربة ونفور من المخاطرة
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:٣١ م

إيلي ليلي بعد الأرباح: توقعات عالية ونتائج أعلى.
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:١٦ م

شيبوتلي: تتعرض لانتقادات شديدة بعد الأرباح، وانخفاض بنسبة مزدوجة الرقم

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات