عاجل: مؤشر SPA35 ينخفض بعد أن جاء الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا أقل من المتوقع 🇪🇸 📉

- تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسباني أكثر من المتوقع.
- وتراجع مؤشر SPA35 لأول مرة منذ خمس جلسات.
9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات الناتج المحلي الإجمالي:
- الناتج المحلي الإجمالي الإسباني (الربع الثالث): نمو فعلي بنسبة 2.8% على أساس سنوي؛ توقعات بنسبة 3.0% على أساس سنوي؛ 3.1% سابقًا على أساس سنوي؛
- الناتج المحلي الإجمالي الإسباني (الربع الثالث): نمو فعلي بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي؛ توقعات بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي؛ 0.8% سابقًا على أساس ربع سنوي؛
