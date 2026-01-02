افتتاح الأسواق الامريكية : بداية قوية للعام الجديد بالنسبة لناسداك!

بدأ سوق الأسهم الأمريكية عام 2026 بتفاؤل واضح، حيث أظهرت التداولات المبكرة مكاسب ملحوظة في المؤشرات الرئيسية. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.5%، مما يُبرز استمرار قطاع التكنولوجيا في جذب الأنظار، مدفوعًا بالحماس المُثار حول الذكاء الاصطناعي الذي يُحفز الطلب على أسهم الشركات المُبتكرة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما سجل مؤشر داو جونز انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%، مما يُشير إلى أن القطاعات الأكثر تحفظًا في السوق لا تزال حذرة في ظل التوقعات الاقتصادية الجديدة. وعلى الرغم من التقلبات الطفيفة خلال الجلسة، إلا أن التوجه العام للسوق لا يزال إيجابيًا، ويسود التفاؤل مع بداية العام الجديد.

في الوقت نفسه، صدر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي النهائي عند 51.8 نقطة، وهو ما يتوافق تمامًا مع توقعات المحللين. وتؤكد قراءة أعلى من 50 نقطة أن القطاع الصناعي لا يزال يشهد نموًا، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو قليلًا مقارنةً بالتقرير السابق. تشير هذه البيانات إلى ظروف مستقرة في الصناعة الأمريكية، مما يوحي بأنه على الرغم من بعض علامات التباطؤ، فإن الاقتصاد يحافظ على نمو معتدل ولم يؤد إلى ردود فعل كبيرة في الأسواق المالية.

تشهد العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعةً بالاهتمام المتزايد بقطاع الذكاء الاصطناعي والتفاؤل التكنولوجي مع بداية عام 2026. وينعكس الطلب المرتفع على الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي إيجابًا على مكاسب المؤشر. يُظهر الرسم البياني أن السعر قد تجاوز المتوسطين المتحركين قصير ومتوسط ​​الأجل (EMA 30 وEMA 100)، مما يشير إلى زخم وقوة محتملين في الاتجاه الصعودي. ويحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) حول مستوى 55، مما يدل على مستوى محايد، ويشير إلى إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب دون أن يكون السوق في منطقة ذروة الشراء.

أخبار الشركات

ارتفع سهم شركة بايدو (BIDU.US) بأكثر من 10% بعد إعلانها عن خطط لإدراج وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لها في بورصة هونغ كونغ. وتُعتبر هذه الخطوة فرصةً لتعزيز قيمة الشركة وخلق خيارات تمويل جديدة.

... ارتفعت أسهم شركة ASML (ASML.US) بنسبة تقارب 6% بعد أن رفعت شركة Aletheia Capital توصيتها. ويشير المحللون إلى تزايد الطلب على معدات إنتاج رقائق EUV مدفوعًا بتطور الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خطط توسيع المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية، مما يمنح الشركة آفاقًا لمزيد من النمو.

وحققت أسهم شركة Vertiv Holdings (VRT.US) مكاسب بنسبة 5% بعد أن رفعت شركة Barclays توصيتها. ويرى المحللون أن التقييم الحالي جذاب بعد التقلبات الأخيرة، ويُتيح للشركة إمكانية اللحاق بالشركات الأخرى المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والطاقة.

وسجلت شركة NIO (NIO.US) أرقامًا قياسية في تسليم السيارات الكهربائية في ديسمبر وفي الربع الرابع إجمالًا. وتشير النتائج إلى أن الشركة لم تحافظ على وتيرة نموها فحسب، بل عززت أيضًا مكانتها في سوق السيارات الكهربائية الصينية، مما يرسخ أساسًا متينًا لمزيد من التوسع.

وارتفعت أسهم شركة Sable Offshore (SOC.US) بأكثر من 14% بعد حصولها على موافقة لإعادة تشغيل خط أنابيب مثير للجدل في كاليفورنيا. ويمنح هذا القرار التنظيمي الشركة دفعة فورية، مما يُبرز الأثر الكبير لمثل هذه الموافقات في قطاع الطاقة.

انخفضت أسهم شركة Outlook Therapeutics (OTLK.US) بنحو 50% بعد أن رفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية طلبها للحصول على علاج للتنكس البقعي الرطب المرتبط بالعمر في الولايات المتحدة.