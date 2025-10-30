الملخص اليومي: المركزي الأوروبي، الفيدرالي، وMAG7 - إشارات متضاربة ونفور من المخاطرة

- بدأت جلسة التداول في السوق الأمريكية يوم الخميس بأجواء متباينة، ولكن مع تقدم الجلسة، أصبحت سلبية بشكل واضح. يشير نشر نتائج شركات MAG7 إلى تباين كبير في الأجواء والظروف للشركات ذات الخصائص المتشابهة. تجاوزت Alphabet جميع التوقعات، وقدمت Microsoft تقريرًا متباينًا، بينما انخفض سهم Meta بأكثر من 8% على الرغم من النتائج الجيدة. لا يزال المستثمرون ينتظرون نشر نتائج Apple وAmazon بعد إغلاق الجلسة.
- أثار خطاب جيروم باول أمس مخاوف بعض المستثمرين. قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض أسعار الفائدة، لكن جيروم باول حذر بوضوح من أن خفض ديسمبر غير مضمون، على الرغم من الوضع المتوتر بشكل متزايد في الاقتصاد الأمريكي.
- يمكن ملاحظة ديناميكية مماثلة في أوروبا. وقف المستثمرون في أوروبا على الهامش بشكل واضح اليوم، في محاولة لتجاهل مؤتمر البنك المركزي الأوروبي اليوم، وتداعيات المفاوضات التجارية الجديدة بين الولايات المتحدة والصين، ونتائج الشركات، وجرعة قوية من بيانات الاقتصاد الكلي. قاد مؤشر CAC40 الانخفاضات، حيث انخفض بنسبة 0.5%. تراجع مؤشرا داكس وWIG20 بنسبة طفيفة، بلغت حوالي 0.2%. ويشهد مؤشر فوتسي 100 تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع بنحو 0.2%.
- ألقى ممثلو البنك المركزي الأوروبي اليوم كلمة. وأعلنوا، بقيادة رئيسة البنك كريستين لاغارد، الحفاظ على سياستهم التفاعلية، منعزلين بذلك عن نظرائهم الأمريكيين الذين يتعرضون لضغوط لتخفيضات مستمرة. وأكد البنك المركزي الأوروبي أن الاقتصاد وسوق العمل، على الرغم من ضعف النمو، في حالة جيدة، وأن المخاطر على النمو الأوروبي والنظام المالي آخذة في الانخفاض رغم البيئة العالمية المضطربة. وللاستثمارات في البنية التحتية والتسليح الضخم تأثير إيجابي على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، لكن القطاع، بمفهومه الواسع، لا يزال تحت الضغط.
- كان اليوم كارثيًا بالنسبة للعديد من مستثمري العملات المشفرة. فقد بيتكوين أكثر من 3.5%، وإيثريوم أكثر من 5%. وسجلت العملات المشفرة الأصغر انخفاضات مزدوجة الرقم، كما سجلت الشركات المرتبطة بتداول العملات المشفرة خسائر.
- أوقف الذهب انخفاضاته اليوم، حيث ارتفع سعره بنسبة 1.7%. يمكن ملاحظة زيادات مماثلة في المعادن النفيسة الأخرى.
- لم يشهد سوق النفط أي تحركات كبيرة. ومع ذلك، ارتفعت عقود الغاز الطبيعي (NATGAS) بنسبة 4% بعد معلومات عن انخفاض احتياطيات هذا المورد في الولايات المتحدة.
- يشهد الين انخفاضًا واضحًا بعد تصريحات رئيس بنك اليابان، والتي استقبلها السوق بتحفظ شديد. تخسر العملة اليابانية ما يقرب من 1% مقابل الدولار و0.6% مقابل اليورو.
- يشهد اليورو أيضًا انخفاضًا اليوم، حيث بدأت عملة الاتحاد الأوروبي بالتراجع قبل قرار سعر الفائدة وخطاب البنك المركزي الأوروبي.
- انتهى اجتماع ترامب والرئيس الصيني بتمديد الهدنة التجارية لمدة عام. تعتزم الصين الحد من قيودها على تصدير المعادن الأرضية النادرة واستئناف شراء فول الصويا من الولايات المتحدة. في المقابل، ستخفض الولايات المتحدة بعض تعريفاتها الجمركية؛ أما الوضع مع رقائق الذكاء الاصطناعي، التي تهتم بها الصين، فلم يتضح تمامًا بعد.
⏬EURUSD في أدنى مستوى في 3 أشهر
مؤتمر البنك المركزي الأوروبي: عدم اليقين العالمي واستقرار السياسات 💶
مخطط اليوم - فول الصويا (30.10.2025)
حصاد الأسواق (30.10.2025)