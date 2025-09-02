اقرأ أكثر

عاجل: مؤشر US100 يخسر ما يقرب من 2%؛ مؤشر DE40 يخترق مستوى المتوسط المتحرك الأساسي لـ 100 يوم 💡

٥:٤٢ م ٢ سبتمبر ٢٠٢٥

يكتسب انخفاض مؤشرات سوق الأسهم زخمًا اليوم. انخفض مؤشر US100 بنحو 2%، مختبرًا المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا، مع ضغوط بيع واضحة في قطاع التكنولوجيا. كما ظهرت إشارة فنية قوية في السوق الألمانية، حيث يخترق مؤشر DE40 دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 يوم، مما قد ينذر باستمرار التصحيح على المدى المتوسط.

تُعدّ موجة البيع الحالية جزءًا من حالة العزوف العالمي عن المخاطرة، مدفوعةً بتوقعات البيانات الاقتصادية الكلية والشكوك حول السياسة النقدية. ويُقلل المستثمرون حاليًا من استثماراتهم في المؤشرات الرئيسية، خوفًا من زيادة التقلبات في الجلسات القادمة. وسيكون مفتاح المعنويات الحالية هو أقرب مستويات الدعم الفني. وقد يؤدي أي اختراق واضح دون هذه المستويات إلى تكثيف ضغوط البيع في الأسواق العالمية.

لم يكن الزخم الهبوطي، وفقًا لمؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا، هبوطيًا على مؤشر US100 بهذا الشكل منذ أبريل من هذا العام. المصدر: xStation

 

اخترق مؤشر DE40 الألماني المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 يوم لأول مرة منذ موجة الذعر التي سببتها توترات الرسوم الجمركية في أبريل. المصدر: xStation

