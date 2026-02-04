اقرأ أكثر
٥:١٩ م · ٤ فبراير ٢٠٢٦

عاجل: مؤشر US100 يتفاعل مع تقرير ADP الضعيف

تقرير ADP الأمريكي (تغير التوظيف في القطاع الخاص): 22 ألف وظيفة مقابل 45 ألف وظيفة متوقعة و41 ألف وظيفة سابقة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (ومؤشر الولايات المتحدة 100 بشكل طفيف) بعد صدور بيانات سوق العمل المتباينة، مما يشير إلى احتمال أكبر لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

 

المصدر; xStation5

