مؤشر داكس ينتظر تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية 📌 راينميتال وبورش تقودان المكاسب

يشهد مؤشر داكس الألماني اليوم جلسة هادئة نسبياً. ويتعرض القطاع المالي لضغوط نسبية، بينما يحافظ قطاع السيارات على استقراره، إلى جانب شركة راينميتال (RHM.DE) التي تشهد ارتفاعاً بعد الضربة الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ليلاً. وفي أماكن أخرى من أوروبا، ارتفع مؤشرا كاك 40 وفوتسي 100 بنسبة تقارب 0.7%، كما حقق مؤشر WIG20 البولندي مكاسب مماثلة. والجدير بالذكر أن المؤشر لم يتأثر تقريباً بالتقارير التي تفيد بأن موسكو استخدمت صاروخ أوريشنيك الباليستي متوسط ​​المدى على بعد عشرات الكيلومترات فقط من الحدود البولندية. ويُقال إن الصاروخ استهدف موقعاً لتخزين الغاز تحت الأرض، مما قد يتسبب في انقطاع التدفئة والكهرباء في غرب أوكرانيا.

وتشير الموجة الأخيرة من الضربات الروسية إلى أن موسكو لا تزال مصممة على حسم المعركة، على الرغم من الخسائر المتزايدة في الأرواح. بالأمس، رفض الكرملين بنود الاتفاق الذي تفاوض عليه ما يُسمى "تحالف الراغبين" مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي. ونتيجةً لذلك، وجد قطاع الدفاع الأوروبي موطئ قدمٍ جديداً لتحقيق مكاسب اليوم.

في أوروبا، يتركز اهتمام المستثمرين حالياً على تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي المقرر صدوره الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت غرينتش، بالإضافة إلى قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية. ومن المتوقع صدور حكم المحكمة العليا حوالي الساعة 4:00 عصراً. وتشير إجماعات السوق إلى أنه حتى لو لم تُبطل المحكمة الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية الحالية، فقد تُشدد الإطار القانوني وتُصعّب على الإدارات الأمريكية اللاحقة استخدام السياسة التجارية بالطريقة نفسها.

DE40 (H1)

المصدر: xStation5

المصدر: Bloomberg Finance L.P

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

خفضت مورغان ستانلي تصنيف هانوفر ري

خفضت مورغان ستانلي تصنيف هانوفر ري إلى "متوسط ​​الوزن" وحددت سعرًا مستهدفًا قدره 270 يورو، ما يعني ارتفاعًا محتملًا بنسبة 10% تقريبًا عن المستويات الحالية. ورغم أن السعر المستهدف يشير إلى إمكانية الارتفاع، إلا أن السهم انخفض بشكل حاد اليوم، ولا تزال المعنويات في القطاع المالي الألماني تتسم بالحذر بشكل عام.

المصدر: xStation5

راينميتال: عودة الزخم، لكن نمط هبوطي محتمل يتشكل

بدأ سهم راينميتال موجة صعود جديدة، لكن الرسم البياني بدأ يُظهر أيضاً نمطاً هبوطياً محتملاً على شكل رأس وكتفين، والذي قد يصبح ذا أهمية إذا فقد السهم زخمه الحالي.

المصدر: xStation5

ارتفاع أسهم بورش رغم خفض باركليز لتصنيفها

تشهد أسهم شركة بورش إيه جي ارتفاعًا حتى بعد أن خفضت باركليز تصنيف السهم من "متوسط" إلى "أقل من الوزن السوقي" وخفضت سعرها المستهدف من 42.50 يورو إلى 40 يورو. وترى باركليز أن التقييم هو العامل الرئيسي. يتم تداول أسهم بورش حاليًا بنسبة سعر إلى ربحية تتجاوز 20 ضعفًا بناءً على توقعات عام 2026، بينما يتم تداول أسهم بي إم دبليو ومرسيدس-بنز، اللتين تستهدفان أيضًا هوامش ربحية تقارب 10% على المدى المتوسط، بتقييمات أقل بكثير.

كما يسلط البنك الضوء على مخاطر حجم المبيعات. ويرى أن دورة تحديث الطرازات لن تبدأ في دعم المبيعات بشكل ملموس إلا بعد 2-4 سنوات، مما سيخلق "فجوة في المنتجات" في مرحلة حساسة من الدورة. وتشير باركليز إلى أنه من غير المتوقع إطلاق سيارات الدفع الرباعي الجديدة الرئيسية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي/الهجينة القابلة للشحن حتى عامي 2027/2028 (في فئة السيارات متوسطة المدى)، بينما قد لا تصل سيارة دفع رباعي فاخرة أخرى تعمل بمحرك احتراق داخلي حتى عامي 2028/2029. هذا وقت طويل في ظل تباطؤ الطلب.

يرى بنك باركليز أن توقعات السوق لحجم المبيعات في عام 2027 قد تكون متفائلة للغاية، لا سيما مع خطة إيقاف إنتاج سيارة ماكان التي تعمل بمحرك احتراق داخلي في عام 2027 (على غرار سلسلة 718 التي ستتوقف في عام 2026).

كما يشكك البنك في قدرة بورشه على تحقيق هدفها الجديد لهامش الربح على المدى المتوسط، والذي يتراوح بين 10 و15%، مشيرًا إلى أن بلوغ هذا المستوى قبل عام 2028 قد يكون مستبعدًا. ويعدد باركليز عدة عوامل معاكسة قد تؤثر سلبًا على هوامش الربح والأرباح، بما في ذلك انخفاض حجم المبيعات، واستمرار الرسوم الجمركية الأمريكية، والحاجة إلى تعويض الموردين بشكل أكبر عن ضغوط التكاليف، وضعف الطلب في الصين، والضغط الناتج عن الضرائب المفروضة على السلع الفاخرة، وتراجع الإقبال على السيارات الكهربائية.

باختصار، يرى باركليز أن سعر بورشه لا يزال يعكس نموذجًا لشركة ذات نمو مستقر وعالي ومسار واضح لتحقيق هوامش ربح جيدة، بينما يرى البنك أن هناك عقبات كثيرة تحول دون تحقيق هذا السيناريو بسلاسة خلال السنوات القليلة المقبلة. على الرغم من خفض التصنيف، فإن السهم يرتفع بقوة ويقترب من اختبار المتوسط ​​المتحرك الأساسي لفترة 200 (EMA200)، مما يشير إلى تزايد الضغط من أجل تحول محتمل في الاتجاه.

المصدر: xStation5

ارتفاع أسهم TeamViewer رغم توقعات إيرادات السنة المالية الكاملة الأقل من المتوقع

أصدرت TeamViewer أرقامًا أولية لإيرادات السنة المالية الكاملة جاءت أقل بقليل من توقعات المحللين. ومع ذلك، يشهد سهم الشركة ارتفاعًا ويُعد من بين الأسهم الأفضل أداءً في السوق الألمانية اليوم.

الإيرادات الأولية للسنة المالية 2025: 767 مليون يورو مقابل 776.8 مليون يورو متوقعة

الإيرادات السنوية المتكررة الأولية للسنة المالية 2025: حوالي 760 مليون يورو، ما يعني نموًا سنويًا بنسبة 2% تقريبًا على أساس سعر صرف ثابت (معدل الأداء).

أثرت تقلبات أسعار الصرف، وخاصة زوج اليورو/الدولار الأمريكي، سلبًا على الإيرادات السنوية المتكررة المعلنة.

لا تزال توقعات هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (معدل الأداء) للسنة المالية 2025 ثابتة عند حوالي 44%.

المصدر: xStation5