ارتفعت أسهم بيوند ميت (BYND.US) بأكثر من 1000% في الأيام الأخيرة، بما في ذلك تداولات ما قبل السوق في 22 أكتوبر .

تراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 في جلسة أمس، ولكن من مستويات قريبة جدًا من أعلى مستوياتهما التاريخية. كما تراجعت العقود الآجلة خلال تداولات اليوم وسط حالة من عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية الأمريكية الصينية. أشار دونالد ترامب أمس إلى احتمال عدم عقد اجتماع بينه وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ، مما زاد من المخاوف بشأن احتمال فرض زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على الصين اعتبارًا من بداية نوفمبر. ومع ذلك، تشير بعض وكالات الأنباء إلى أن الاستعدادات لرحلة الرئيس الأمريكي إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية لا تزال جارية، مما يشير إلى احتمال عقد الاجتماع.

شهدت أسواق الذهب انخفاضات حادة أمس، ليس فقط في الذهب، الذي فقد أكثر من 5% من قيمته ويواصل موجة بيع اليوم. وشهدت مؤشرات منتجي الذهب تراجعًا أكبر بشكل ملحوظ. ووفقًا لبلومبرغ، انخفض صندوق VanEck Gold Miners ETF بنسبة تقارب 10% أمس، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ عام 2020.

يستمر موسم الأرباح، على الرغم من أن النتائج الأولية لشركات التكنولوجيا الأمريكية، حتى هذه المرحلة، كانت مخيبة للآمال. أعلنت نتفليكس عن أرباح أقل بكثير من المتوقع، ويعزى ذلك إلى انخفاض هامش الربح ونفقات ضريبية استثنائية. مع ذلك، حققت الشركة إيرادات جيدة، مما يشير إلى تحسن محتمل في المستقبل. أما شركة تكساس إنسترومنتس، فقد قدمت توقعات أقل من المتوقع للأرباع القادمة، مما خيب آمال السوق.

في حين تبدو ظروف السوق غير مستقرة بشكل متزايد، يتجه اهتمام المستثمرين نحو ما يسمى "أسهم الميم". حققت شركة بيوند ميت، الشركة المنتجة لبدائل اللحوم، والتي فقدت ما يقرب من 95% من قيمتها، مكاسب تجاوزت 360% في الأيام الخمسة السابقة، وفي تداولات ما قبل افتتاح السوق اليوم، حققت مكاسب وصلت إلى 100%، لتصل إلى مستويات قريبة من 7 دولارات.

Beyond Meat is suring at the start of the session, along with other meme stock of Krispy Kreme. The first meme stock in the world - Gamestop is rather calm. Source: xStation5

التوقعات الفنية لمؤشر US500

يحوم مؤشر US500 بالقرب من مستوى إغلاق الأمس، مسجلاً تغيرات طفيفة في بداية الجلسة. وتبتعد العقود الآجلة للمؤشر بنحو 0.5% عن قممها التاريخية. تجدر الإشارة إلى أن عمليات البيع المكثفة في سوق المعادن الثمينة لم تمتد إلى سوق الأسهم. وقد تكبد صندوق VanEck Gold Miners ETF (GDX.UK) خسائر فادحة في الأيام الأخيرة. ومن المتوقع صدور العديد من بيانات الأرباح المهمة من شركات التكنولوجيا الأمريكية، والتي ستحدد مسار المؤشرات الأمريكية. يُعدّ إغلاق شمعة التداول عند مستوى 6800 دولار إشارة هبوطية قوية، ولكن إغلاق شمعة التداول بجسم كبير فوق هذا المستوى سيُعطي إشارة نمو إضافية. سنتلقى نتائج شركتي Tesla وAmazon اليوم وغدًا على التوالي، والتي قد تكون حاسمة لمستقبل المؤشر.

أخبار الشركات