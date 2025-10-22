- ارتفعت أسهم بيوند ميت (BYND.US) بأكثر من 1000% في الأيام الأخيرة، بما في ذلك تداولات ما قبل السوق في 22 أكتوبر.
- انخفضت أسهم نتفليكس وتكساس إنسترومنتس عقب تقارير أرباح الربع الثالث.
- يواصل الذهب تصحيحه، حيث شهدت أسهم الشركات المُصنِّعة أكبر انخفاض لها منذ عام 2020.
- يُنتظر إعلان نتائج شركتي تسلا وآي بي إم بعد إغلاق التداول في وول ستريت.
تراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 في جلسة أمس، ولكن من مستويات قريبة جدًا من أعلى مستوياتهما التاريخية. كما تراجعت العقود الآجلة خلال تداولات اليوم وسط حالة من عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية الأمريكية الصينية. أشار دونالد ترامب أمس إلى احتمال عدم عقد اجتماع بينه وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ، مما زاد من المخاوف بشأن احتمال فرض زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على الصين اعتبارًا من بداية نوفمبر. ومع ذلك، تشير بعض وكالات الأنباء إلى أن الاستعدادات لرحلة الرئيس الأمريكي إلى قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية لا تزال جارية، مما يشير إلى احتمال عقد الاجتماع.
شهدت أسواق الذهب انخفاضات حادة أمس، ليس فقط في الذهب، الذي فقد أكثر من 5% من قيمته ويواصل موجة بيع اليوم. وشهدت مؤشرات منتجي الذهب تراجعًا أكبر بشكل ملحوظ. ووفقًا لبلومبرغ، انخفض صندوق VanEck Gold Miners ETF بنسبة تقارب 10% أمس، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ عام 2020.
يستمر موسم الأرباح، على الرغم من أن النتائج الأولية لشركات التكنولوجيا الأمريكية، حتى هذه المرحلة، كانت مخيبة للآمال. أعلنت نتفليكس عن أرباح أقل بكثير من المتوقع، ويعزى ذلك إلى انخفاض هامش الربح ونفقات ضريبية استثنائية. مع ذلك، حققت الشركة إيرادات جيدة، مما يشير إلى تحسن محتمل في المستقبل. أما شركة تكساس إنسترومنتس، فقد قدمت توقعات أقل من المتوقع للأرباع القادمة، مما خيب آمال السوق.
في حين تبدو ظروف السوق غير مستقرة بشكل متزايد، يتجه اهتمام المستثمرين نحو ما يسمى "أسهم الميم". حققت شركة بيوند ميت، الشركة المنتجة لبدائل اللحوم، والتي فقدت ما يقرب من 95% من قيمتها، مكاسب تجاوزت 360% في الأيام الخمسة السابقة، وفي تداولات ما قبل افتتاح السوق اليوم، حققت مكاسب وصلت إلى 100%، لتصل إلى مستويات قريبة من 7 دولارات.
التوقعات الفنية لمؤشر US500
يحوم مؤشر US500 بالقرب من مستوى إغلاق الأمس، مسجلاً تغيرات طفيفة في بداية الجلسة. وتبتعد العقود الآجلة للمؤشر بنحو 0.5% عن قممها التاريخية. تجدر الإشارة إلى أن عمليات البيع المكثفة في سوق المعادن الثمينة لم تمتد إلى سوق الأسهم. وقد تكبد صندوق VanEck Gold Miners ETF (GDX.UK) خسائر فادحة في الأيام الأخيرة. ومن المتوقع صدور العديد من بيانات الأرباح المهمة من شركات التكنولوجيا الأمريكية، والتي ستحدد مسار المؤشرات الأمريكية. يُعدّ إغلاق شمعة التداول عند مستوى 6800 دولار إشارة هبوطية قوية، ولكن إغلاق شمعة التداول بجسم كبير فوق هذا المستوى سيُعطي إشارة نمو إضافية. سنتلقى نتائج شركتي Tesla وAmazon اليوم وغدًا على التوالي، والتي قد تكون حاسمة لمستقبل المؤشر.
أخبار الشركات
- ارتفعت أسهم شركة "بيوند ميت" (BYND.US)، المُصنِّعة لبدائل اللحوم، من حوالي 0.5 دولار أمريكي إلى ما يقرب من 4 دولارات أمريكية للسهم يوم الثلاثاء، ثم إلى ما يقرب من 7 دولارات أمريكية في تداولات ما قبل السوق يوم الأربعاء، عقب أنباء إيجابية. أحد هذه العوامل هو اتفاقية التوزيع مع وول مارت، أكبر سلسلة متاجر تجزئة أمريكية. والعامل الآخر هو إدراجها في صندوق مؤشرات متداولة لأسهم "ميم". ووفقًا للمعلقين على سوق أسهم "ميم"، هناك تكهنات بأن الشركة قد تحقق أرباحًا سنوية، وربما تصل إلى 6 دولارات أمريكية للسهم. ومع ذلك، من المهم تذكر أن هذه الزيادة غير مبررة حتى الآن بالبيانات الأساسية.
- انخفضت أسهم نتفليكس (NFLX.US) بنحو 7% عند الافتتاح بعد نشر النتائج الفصلية. وجاءت أرباح الشركة أقل بكثير من التوقعات بسبب نزاع ضريبي مع البرازيل.
- انخفضت أسهم تكساس إنسترومنتس (TXN.US) بنحو 9% عند الافتتاح بسبب توقعات ربع سنوية مستقبلية أضعف بكثير من المتوقع. وتشير الشركة إلى أن الطلب على أشباه الموصلات قد يبلغ ذروته قريبًا، ويرتبط ذلك بتباطؤ في طلبات الشركة. حققت شركة وارنر براذرز (WBD.US) مكاسب لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 3% اليوم، عقب تقارير عن مقدمي عروض محتملين لشراء أجزاء من أعمال الشركة. وأفادت التقارير أن نتفليكس وكومكاست مهتمتان بقطاعات معينة. وكانت الشركة قد رفضت سابقًا عرض استحواذ من شركة باراماونت.
- حققت شركة ألفابت (GOOGL.US) مكاسب بنحو 2% وسط مفاوضات جارية مع شركة أنثروبيك، التي تسعى لشراء سعة حوسبة إضافية في مراكز البيانات، والتي قد تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات. وتشتهر الشركة بنموذج كلود للذكاء الاصطناعي، الذي اكتسب شعبية سريعة مؤخرًا.
- ارتفعت أسهم شركة إنتويتيف سرجيكال (ISRG.US)، الشركة المنتجة لروبوتات دافنشي الطبية، بنسبة 18% عند الافتتاح بعد رفع توقعات مبيعاتها.
- حققت أسهم شركة إيه تي آند تي (T.US) مكاسب في تداولات ما بعد ساعات العمل عقب الإعلان عن نتائج مالية قوية للربع السابق، لكنها انخفضت بنحو 2% في بداية الجلسة. أعلنت الشركة عن نموّ في عدد المشتركين فاق التوقعات، ويعزى ذلك جزئيًا إلى حملات الترويج لهواتف آبل الذكية. وزاد عدد المشتركين إلى 405 آلاف خلال الربع، مقابل 334 ألفًا متوقعًا. وبلغ ربح السهم 54 سنتًا، مع إيرادات أقل بقليل من التوقعات، حيث بلغت 30.7 مليار دولار.
