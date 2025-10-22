"بوابة الملك سلمان".. مشروع عملاق في مكة يوفر 300 ألف فرصة عمل ويعزز رؤية 2030

يُركّز على الاستدامة والحفاظ على التراث ، ويطوّر 19 ألف متر مربع من المناطق الثقافية والتاريخية.

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، مشروع "بوابة الملك سلمان" في مكة المكرمة، ليكون أحدث المشروعات التطويرية الكبرى المجاورة للمسجد الحرام. ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يُتوقع أن يسهم في استحداث أكثر من 300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2036، إلى جانب تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية في أقدس بقاع العالم.

يمتد مشروع "بوابة الملك سلمان" على مساحة بناء تبلغ 12 مليون متر مربع، ويُنفذ بإشراف شركة رؤى الحرم المكي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والتي تضطلع بدور رئيسي في الارتقاء بمستوى التطوير العمراني في محيط المسجد الحرام. ويهدف المشروع إلى تقديم نموذج عالمي للتنمية الحضرية المتكاملة، يعكس التراث المعماري الغني لمكة المكرمة، ويجمعه بأساليب الحياة العصرية من خلال مرافق متعددة الاستخدامات.

يتمركز المشروع في موقع استراتيجي بجوار المسجد الحرام، ويتضمن مرافق سكنية، ثقافية، وخدمية مخصصة لزوار بيت الله الحرام، بالإضافة إلى مصليات داخلية وساحات خارجية تتسع لما يقارب 900 ألف مصلٍ. كما يرتبط المشروع بشبكة النقل العام لتسهيل تنقل الحجاج والمعتمرين، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

واحدة من الركائز الأساسية للمشروع هي الحفاظ على الطابع الثقافي والتاريخي للمنطقة. حيث يتضمن إعادة تأهيل وتطوير نحو 19 ألف متر مربع من المواقع التراثية والثقافية، بهدف إثراء التجربة الدينية والثقافية للزوار وتعزيز مكانة مكة كوجهة عالمية ذات طابع روحاني وثقافي مميز.

من خلال هذا المشروع الطموح، تسعى شركة رؤى الحرم المكي إلى توظيف حلول مبتكرة تضمن الاستدامة البيئية والإدارية، مع الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير العالمية في قطاع التطوير العقاري. كما تهدف إلى خلق بيئة حضرية متكاملة تسهم في تعزيز رفاهية السكان والزوار على حد سواء، مع الحفاظ على النسيج الثقافي الفريد لمكة المكرمة.

"بوابة الملك سلمان" ليست مجرد مشروع عمراني، بل رؤية متكاملة تهدف إلى تحويل مكة إلى مدينة ذكية ومستدامة، ترتقي بخدمة ضيوف الرحمن، وتُسهم في التنويع الاقتصادي للمملكة.